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Москва не предупреждала об атаке дронов ради высокой явки на "выборах" - ISW

Виталий Кирсанов
21 сентября 2026, 09:15
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20 сентября в России проходил последний день голосования на "выборах" в Госдуму.
Москва не предупреждала об атаке дронов ради высокой явки на "выборах"
Москва не предупреждала об атаке дронов ради высокой явки на "выборах" / коллаж: Главред, фото: t.me/club_shebekino

Кратко:

  • 20 сентября власти Московской области не включали сирены воздушной тревоги
  • Власти РФ граничили работу мобильной связи

Российские власти могли сознательно не предупреждать жителей Москвы и Московской области об угрозе атаки дронов во время масштабного удара 20 сентября. По оценке аналитиков, причиной могло стать стремление не допустить снижения явки в последний день голосования на "выборах" в Госдуму. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

20 сентября, когда в России проходил последний день голосования на "выборах" в Госдуму, власти Московской области не включали сирены воздушной тревоги и не отправляли жителям SMS с предупреждениями об угрозе атаки. При этом ранее подобные меры применялись даже во время значительно менее масштабных ударов.

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Одновременно российские власти использовали одну из привычных мер реагирования на атаки - ограничили работу мобильной связи. Однако официальных объяснений причин такого решения не последовало.

На отсутствие предупреждений жители Московской области жаловались в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева. Впоследствии возможность оставлять комментарии в канале была отключена.

В ISW считают, что российские власти, вероятно, поставили задачу обеспечить высокую явку на "выборах" выше вопросов безопасности населения.

При этом аналитики отмечают, что украинские силы в ходе атаки наносили удары по стратегической нефтяной и логистической инфраструктуре России и принципиально не выбирали целью избирательные участки либо другие объекты, связанные с проведением голосования.

Выборы в Госдуму РФ могут стать последними для Путина

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, выборы в Госдуму 18–20 сентября вполне могут стать последними при власти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Коваленко отметил, что перед предыдущими выборами в Госдуму РФ 5 лет назад шанс на уход Путина от власти был почти нулевым, несмотря на то, что в 2022 году многие говорили, что это "конец Путина".

"Но нет, конец так быстро не наступает. Сейчас же - 50 на 50, потому что уже есть признаки того, что нынешние выборы в Госдуму РФ станут последними в карьере диктатора Путина", - подчеркнул обозреватель.

Атака на Москву во время "выборов" - детали

18-20 сентября в России проходили трёхдневные выборы в Государственную думу. Голосование происходило на фоне четвёртого года полномасштабной войны РФ против Украины. Власти страны-агрессора отстранили от выборов единственную антивоенную партию и распространили голосование на оккупированные украинские территории.

Напомним, Главред писал в ночь на 20 сентября целью атаки Сил обороны стали нефтеперерабатывающий завод в Капотине под Москвой, а также логистический технопарк "Софьино". В результате атаки на территории НПЗ зафиксирован масштабный пожар. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в результате атаки два человека погибли, ещё шестеро получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по объектам в Московском регионе. По словам главы государства, среди целей оказался один из ключевых объектов российской нефтяной промышленности, а также логистический объект российских войск.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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