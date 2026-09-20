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Налет отвалится за 15 минут: что нужно залить в унитаз

Сергей Кущ
20 сентября 2026, 16:54
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В унитаз достаточно насыпать примерно 1–2 столовые ложки приготовленной смеси.
Как убрать известковый налет с помощью домашних средств
Как убрать известковый налет с помощью домашних средств / Коллаж Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как убрать известковый налет с помощью домашних средств
  • Зачем смешивать соду, лимонную кислоту и уксус
  • Почему средство нужно оставить примерно на 15 минут

Известковый налет и желтые разводы в унитазе могут появляться даже при регулярной уборке. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются жители регионов с жесткой водой. Однако перед покупкой агрессивной бытовой химии можно попробовать простой домашний способ с использованием средств, которые найдутся практически на каждой кухне.

Как пишет польское издание Wprost, справиться со свежим налетом могут помочь пищевая сода, лимонная кислота и обычный уксус. После обработки загрязнения становятся мягче, благодаря чему их гораздо проще удалить ершиком.

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Что нужно насыпать в унитаз

Для приготовления домашнего чистящего средства рекомендуется смешать пищевую соду и лимонную кислоту.

Можно сразу приготовить небольшую емкость смеси. Для этого понадобятся:

  • 2 стакана пищевой соды;
  • половина стакана лимонной кислоты;
  • по желанию - чайная ложка эфирного масла для приятного запаха.

Ингредиенты следует тщательно перемешать и хранить в сухой герметичной емкости.

Для одной уборки большое количество средства не требуется.

Насыпьте две ложки и подождите 15 минут

В унитаз достаточно насыпать примерно 1–2 столовые ложки приготовленной смеси, после чего добавить небольшое количество уксуса.

Практически сразу начнется активное шипение и образование пены. Это происходит из-за химической реакции между кислотами и пищевой содой, во время которой выделяется углекислый газ.

Средство рекомендуется оставить примерно на 15 минут. Затем внутреннюю поверхность унитаза необходимо тщательно обработать ершиком и смыть водой.

Особенно полезен этот способ при свежем или сравнительно небольшом известковом налете.

Почему этот способ работает

Пищевая сода помогает механически удалять загрязнения, а также может уменьшать неприятные запахи.

Главную роль в борьбе с известковым налетом играют кислоты. Лимонная кислота способна воздействовать на минеральные отложения, появляющиеся из-за жесткой воды. Подобными свойствами обладает и уксус.

При этом специалисты обращают внимание на важный нюанс: эффектное шипение само по себе не означает, что смесь становится особенно мощным средством против известкового налета. Сода имеет щелочную реакцию, а лимонная кислота и уксус - кислотную, поэтому при их смешивании происходит частичная нейтрализация.

Как быстро удалить известковый налет в ванной
Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Поэтому при сильном налете может потребоваться повторная обработка.

Старый налет за 15 минут может не исчезнуть

Домашний способ не стоит считать универсальной заменой профессиональным средствам.

Если известковый налет накапливался месяцами или годами и превратился в толстый твердый слой, одной 15-минутной обработки может оказаться недостаточно. Процедуру придется повторить несколько раз либо использовать специальное средство от известкового камня.

Именно поэтому налет лучше удалять регулярно, не позволяя ему накапливаться.

Важное предупреждение: с хлоркой смешивать нельзя

При использовании домашних средств необходимо соблюдать правила безопасности.

Уксус и лимонную кислоту категорически нельзя смешивать с хлорсодержащими отбеливателями и чистящими средствами. Подобная реакция способна привести к выделению токсичного хлора, опасного для здоровья.

Также средства с кислотами следует осторожно применять на чувствительных поверхностях, например натуральном мраморе и других материалах на основе известняка.

Таким образом, смесь соды и лимонной кислоты может стать простым способом поддерживать чистоту унитаза без использования сильной бытовой химии. Главное - не ждать, пока небольшой налет превратится в толстый слой известкового камня.

Смотрите видео о том, как очистить унитаз от налета:

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