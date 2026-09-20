В Киеве гремели взрывы, обломки упали в одном из районов: Кличо раскрыл детали

В Киеве произошло падение БПЛА, экстренные службы направляются на место ЧП.

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РФ атаковала Киев ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МВД

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В Голосеевском районе произошло падение российского БПЛА

Экстренные службы направляются на место падения дрона

Обломки российского ударного дрона упали в воскресенье днем, 20 сентября, в Голосоеевском районе Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он рассказал в Telegram о воздушной атаке страны-агрессора РФ.

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"В Голосеевском районе произошло падение БПЛА. Предварительно, в районе нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место", – написал Кличко.

При этом о погибших либо о пострадавших не сообщается.

Что предшествовало

Ранее в Киеве во время объявленной воздушной тревоги (опасность атаки дронов, "желтый" уровень) раздался громкий взрыв. Также в городе действовали силы противовоздушной обороны.

/ Инфографика: Главред

Обстрелы Киева и области: что известно

В Киевской области в результате российского удара, нанесённого 19 сентября, есть погибшие.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в результате атаки погибли женщина и двое её маленьких детей - девочка и мальчик. Позднее стало известно о еще одной жертве удара РФ.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Виталий Кличко Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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