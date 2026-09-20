В Киеве гремели взрывы, обломки упали в одном из районов: Кличо раскрыл детали

Главное:
- В Голосеевском районе произошло падение российского БПЛА
- Экстренные службы направляются на место падения дрона
Обломки российского ударного дрона упали в воскресенье днем, 20 сентября, в Голосоеевском районе Киева.
Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он рассказал в Telegram о воздушной атаке страны-агрессора РФ.
"В Голосеевском районе произошло падение БПЛА. Предварительно, в районе нежилой застройки. Экстренные службы направляются на место", – написал Кличко.
При этом о погибших либо о пострадавших не сообщается.
Что предшествовало
Ранее в Киеве во время объявленной воздушной тревоги (опасность атаки дронов, "желтый" уровень) раздался громкий взрыв. Также в городе действовали силы противовоздушной обороны.
Обстрелы Киева и области: что известно
В Киевской области в результате российского удара, нанесённого 19 сентября, есть погибшие.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в результате атаки погибли женщина и двое её маленьких детей - девочка и мальчик. Позднее стало известно о еще одной жертве удара РФ.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
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