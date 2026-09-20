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"Хватит уже": Косиняк-Камыш эмоционально раскритиковал нападки поляков на Украину

Анна Косик
20 сентября 2026, 08:51
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Польский министр выступил в защиту Украины и призвал оппозицию поддержать Киев.
Косиняк-Камыш объяснил полякам, почему поддержка Украины важнее раздоров / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что заявил Косиняк-Камыш:

  • Польша должна поддерживать Украину
  • Травлю украинцев нужно прекратить
  • Если у Украины не будет ПВО, ракеты и дроны полетят на Польшу

Во время выступления в Сейме министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал резкое заявление в связи с нападками некоторых польских политиков на Украину. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Польский министр подчеркнул, что дроны страны-агрессора России полетят в сторону Польши, если Украина останется без средств ПВО. В качестве подтверждения он вспомнил, как во время недавних атак российские реактивные беспилотники взрывались всего в нескольких километрах от польской границы.

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"Если у Украины не будет систем ПВО и боеприпасов для сбивания этих беспилотников, то большинство из них пролетят через территорию Украины и достигнут Польши. Вы этого хотите? Тогда продолжайте травить украинцев", - эмоционально заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, даже "травля украинцев имеет свои пределы", и сегодня "этим пределом является безопасность польского государства", которую некоторые поляки уже пересекли.

"Уже рассорили поляков и украинцев. А теперь пытаетесь рассорить поляков между собой, рассорить нас с НАТО и Западной Европой, оставить Польшу разбитой и одинокой. Да хватит уже", – отметил министр.

Он добавил, что поддержка Киева отвечает интересам Польши, ведь украинские военные перехватывают ракеты на своей территории, чтобы те не долетали до соседних стран.

В Украине возник дефицит ракет для защиты воздушного пространства

Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в Украине еще летом возник дефицит ракет не только для систем Patriot, но и для других компонентов противовоздушной обороны.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Поэтому для Украины крайне важно пополнить арсеналы оружия для защиты мирного населения до начала холодов. Проблемным вопросом остаются ракеты наземных ПВО и авиационных платформ.

Последние новости Польши

Напомним, Главред писал, что, по словам премьера Туска, Варшава предполагает, что дальнейшая эскалация со стороны Москвы может перекинуться на польскую территорию.

Ранее сообщалось, что по итогам 36-го заседания "Рамштайна" о новом пакете военной помощи Украине объявила Польша. Его общая стоимость составит 50 млн евро.

Накануне стало известно, что в Польше заметно ухудшается отношение части общества к украинцам. В то же время растет количество преступлений на этнической почве против граждан Украины.

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О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш

Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.
Председатель Польской народной партии (PSL) с 2015 года, министр по делам семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011–2015 годах.
В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.
В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.

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