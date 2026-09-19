Царя Николая II не убивали: историк раскрыл, как и почему переписали историю России

О чём идёт речь в материале:
- Кто такой Николай II
- Как умер Николай II
- Убивали ли Николая II
Распространенная интерпретация судьбы последнего российского императора Николая II требует пересмотра. Об этом заявил историк, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube. Почему вокруг Николая II сформировался отдельный исторический миф и как его трактует украинский историк - выяснял Главред.
Что историк рассказал о Николае II
По словам Алферова, одним из ключевых элементов этого образа стало церковное почитание бывшего императора и его семьи. Он утверждает, что в российской исторической традиции вокруг Николая II сформировался отдельный миф.
"Императора Николая II никто не убивал. Как россияне создают мифы и начинают внедрять их в свой „русский мир" - сейчас я вам все расскажу", - отметил он.
Историк отдельно обратил внимание на канонизацию Николая II и его семьи.
"Они канонизировали Николая II и всю его семью, ведь монарх, которого убили, действительно имеет право на канонизацию. Это очень старые правила. Однако один факт остается фактом: Николая II никогда не убивали", - заявил украинский историк.
Смотрите видео о том, законно ли была канонизирована Николай II:
Как Алферов сравнил Николая II с Людовиком XVI
Чтобы объяснить свою позицию, историк обратился к истории Франции и вспомнил Людовика XVI. По его словам, французский монарх сохранял статус короля даже после решения о казни.
"Итак, внимание. Это король Франции Людовик XVI. Его приговорили и спросили: „Хочешь отказаться от короны?". Он ответил: "Нет, не откажусь". И тогда его казнили именно как Людовика XVI, короля Франции", - рассказал Алферов.
После этого он перешел к событиям в Российской империи и отдельно выделил отречение Николая II от престола в 1917 году.
Что произошло после отречения Николая II
В своей версии событий Алферов подчеркивает юридическое и статусное разграничение между бывшим императором и монархом, который сохранял титул до самой казни. Именно это различие он считает важным для понимания своей трактовки истории.
"Именно он (Николай II, - ред.) отказался в марте 1917 года от правления за себя и за своего сына. Поэтому большевики казнили его как гвардейского полковника Николая Александровича Романова. Вот такой простой миф об императоре, которого никто не убивал", - подытожил Алферов.
Таким образом глава УИНП намекает на то, что российская историография намеренно создала миф о "царе-мученике" для продвижения идеологии "русского мира", игнорируя факт официального отречения Николая II от престола. Поскольку на момент казни он уже не был монархом, а частным лицом и полковником в отставке, его канонизация и статус "убитого императора" с точки зрения исторической правды являются манипуляцией.
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О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
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