Царя Николая II не убивали: историк раскрыл, как и почему переписали историю России

Александр Алферов рассказал, как интерпретация событий 1917–1918 годов связывается с образом последнего российского императора.

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/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Boasson and Eggler, Санкт-Петербург, Невский проспект, 24. Изображение из Библиотеки Конгресса США, отдел гравюр и фотографий (Prints and Photographs division)

О чём идёт речь в материале:

Кто такой Николай II

Как умер Николай II

Убивали ли Николая II

Распространенная интерпретация судьбы последнего российского императора Николая II требует пересмотра. Об этом заявил историк, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube. Почему вокруг Николая II сформировался отдельный исторический миф и как его трактует украинский историк - выяснял Главред.

Что историк рассказал о Николае II

По словам Алферова, одним из ключевых элементов этого образа стало церковное почитание бывшего императора и его семьи. Он утверждает, что в российской исторической традиции вокруг Николая II сформировался отдельный миф.

видео дня

"Императора Николая II никто не убивал. Как россияне создают мифы и начинают внедрять их в свой „русский мир" - сейчас я вам все расскажу", - отметил он.

Историк отдельно обратил внимание на канонизацию Николая II и его семьи.

"Они канонизировали Николая II и всю его семью, ведь монарх, которого убили, действительно имеет право на канонизацию. Это очень старые правила. Однако один факт остается фактом: Николая II никогда не убивали", - заявил украинский историк.

Смотрите видео о том, законно ли была канонизирована Николай II:

Как Алферов сравнил Николая II с Людовиком XVI

Чтобы объяснить свою позицию, историк обратился к истории Франции и вспомнил Людовика XVI. По его словам, французский монарх сохранял статус короля даже после решения о казни.

"Итак, внимание. Это король Франции Людовик XVI. Его приговорили и спросили: „Хочешь отказаться от короны?". Он ответил: "Нет, не откажусь". И тогда его казнили именно как Людовика XVI, короля Франции", - рассказал Алферов.

После этого он перешел к событиям в Российской империи и отдельно выделил отречение Николая II от престола в 1917 году.

Что произошло после отречения Николая II

В своей версии событий Алферов подчеркивает юридическое и статусное разграничение между бывшим императором и монархом, который сохранял титул до самой казни. Именно это различие он считает важным для понимания своей трактовки истории.

"Именно он (Николай II, - ред.) отказался в марте 1917 года от правления за себя и за своего сына. Поэтому большевики казнили его как гвардейского полковника Николая Александровича Романова. Вот такой простой миф об императоре, которого никто не убивал", - подытожил Алферов.

Таким образом глава УИНП намекает на то, что российская историография намеренно создала миф о "царе-мученике" для продвижения идеологии "русского мира", игнорируя факт официального отречения Николая II от престола. Поскольку на момент казни он уже не был монархом, а частным лицом и полковником в отставке, его канонизация и статус "убитого императора" с точки зрения исторической правды являются манипуляцией.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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