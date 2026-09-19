Уильям публично осадил Кейт: неловкий момент попал на видео

Кратко:
- Что сделала Кейт Миддлтон
- О каком конфузе идет речь
Во время недавнего выхода к публике принц Уильям попытался поторопить Кейт Миддлтон, пока она увлечённо общалась с поклонниками. Неловкий, но забавный момент заметили очевидцы и он быстро разошёлся в сети.
На кадрах видно, как Уильям жестом показывает на часы, давая понять, что пора двигаться дальше. Однако Кейт, как обычно, не спешила и продолжала уделять внимание людям, общаясь и принимая подарки.
По словам наблюдателей, подобное поведение для принцессы Уэльской - не редкость: она известна тем, что старается максимально долго взаимодействовать с публикой и не ограничивается формальными приветствиями.
Неловкий момент Кейт и Уильяма попал на видео:
Несмотря на попытки ускорить процесс, ситуация выглядела скорее дружелюбной и даже слегка ироничной. Уильям улыбался, ожидая супругу, пока она завершала разговоры с фанатами.
Инцидент вызвал обсуждение в сети: одни сочли поведение принца проявлением рабочей дисциплины, другие - очередным доказательством того, насколько Кейт вовлечена в общение с людьми и не хочет торопиться даже в рамках плотного графика.
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О персоне: принц Уильям
Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).
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