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Уильям публично осадил Кейт: неловкий момент попал на видео

Алена Кюпели
19 сентября 2026, 11:47
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Уильям и Кейт очень сдержанная пара, которая знает правила публичного поведения.
Принц Уильям, принцесса Кэтрин, Кейт Миддлтон
Принц Уильям потопопил Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что сделала Кейт Миддлтон
  • О каком конфузе идет речь

Во время недавнего выхода к публике принц Уильям попытался поторопить Кейт Миддлтон, пока она увлечённо общалась с поклонниками. Неловкий, но забавный момент заметили очевидцы и он быстро разошёлся в сети.

На кадрах видно, как Уильям жестом показывает на часы, давая понять, что пора двигаться дальше. Однако Кейт, как обычно, не спешила и продолжала уделять внимание людям, общаясь и принимая подарки.

видео дня
Уильям потопопил Кейт
Уильям потопопил Кейт / Скриншот

По словам наблюдателей, подобное поведение для принцессы Уэльской - не редкость: она известна тем, что старается максимально долго взаимодействовать с публикой и не ограничивается формальными приветствиями.

Неловкий момент Кейт и Уильяма попал на видео:

Несмотря на попытки ускорить процесс, ситуация выглядела скорее дружелюбной и даже слегка ироничной. Уильям улыбался, ожидая супругу, пока она завершала разговоры с фанатами.

Инцидент вызвал обсуждение в сети: одни сочли поведение принца проявлением рабочей дисциплины, другие - очередным доказательством того, насколько Кейт вовлечена в общение с людьми и не хочет торопиться даже в рамках плотного графика.

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О персоне: принц Уильям

Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

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