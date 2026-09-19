Уильям публично осадил Кейт: неловкий момент попал на видео

Уильям и Кейт очень сдержанная пара, которая знает правила публичного поведения.

https://glavred.info/starnews/uilyam-publichno-osadil-keyt-nelovkiy-moment-popal-na-video-10797782.html Ссылка скопирована

Принц Уильям потопопил Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Кратко:

Что сделала Кейт Миддлтон

О каком конфузе идет речь

Во время недавнего выхода к публике принц Уильям попытался поторопить Кейт Миддлтон, пока она увлечённо общалась с поклонниками. Неловкий, но забавный момент заметили очевидцы и он быстро разошёлся в сети.

На кадрах видно, как Уильям жестом показывает на часы, давая понять, что пора двигаться дальше. Однако Кейт, как обычно, не спешила и продолжала уделять внимание людям, общаясь и принимая подарки.

видео дня

Уильям потопопил Кейт / Скриншот

По словам наблюдателей, подобное поведение для принцессы Уэльской - не редкость: она известна тем, что старается максимально долго взаимодействовать с публикой и не ограничивается формальными приветствиями.

Неловкий момент Кейт и Уильяма попал на видео:

Несмотря на попытки ускорить процесс, ситуация выглядела скорее дружелюбной и даже слегка ироничной. Уильям улыбался, ожидая супругу, пока она завершала разговоры с фанатами.

Инцидент вызвал обсуждение в сети: одни сочли поведение принца проявлением рабочей дисциплины, другие - очередным доказательством того, насколько Кейт вовлечена в общение с людьми и не хочет торопиться даже в рамках плотного графика.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российский актер-путинист Михаил Ефремов, который отсидел в тюрьме за пьяное ДТП, может в скором времени потерять своего сына.

Ранее также популярная украинская актриса и телеведущая Лариса Руснак вспомнила о непростом периоде своей жизни.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Уильям Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред