Удар КАБом по девятиэтажке в Сумах: из-под завалов достали 7-летнего мальчика

Авиабомба попала между третьим и четвертым этажами жилого дома, среди пострадавших - двое детей. Погибли два человека, еще восемь - ранены.

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Атака РФ на жилой дом в Сумах - последствия / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

"Прилет" был между 3 и 4 этажами жилого дома

Среди пострадавших - двое детей

Погибли мужчина и женщина

Два человека погибли, еще восемь - получили ранения в результате удара управляемой авиабомбы по девятиэтажному жилому дому в Сумах вечером 18 сентября. Погибшими оказались сотрудники Сумского городского совета Алла Корниенко и Роман Трепалин, а среди травмированных - дети 7 и 13 лет, сообщает Суспільне.

Взрывы в городе прозвучали около 21:00. Боеприпас вошел в жилую секцию между третьим и четвертым этажами, рядом с домом вспыхнули припаркованные автомобили.

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Спасатели ГСЧС деблокировали из-под завалов четырех человек, в том числе 7-летнего мальчика, и передали их медикам скорой. Из-под обломков конструкций специалисты также достали тела мужчины и женщины, сообщает ГСЧС.

Возгорание автомобилей ликвидировали, разбором разрушенных конструкций занялись верхолазы, на месте работали психологи службы. По данным начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко, армия РФ применила не менее шести управляемых авиабомб.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

"За детей испугались"

Рядом с разрушенной секцией стоят еще несколько многоэтажек с выбитым остеклением, поэтому окончательное количество потерпевших может измениться.

"Видим масштабность этих дерзких ударов по мирному населению", - отметил Кривошеенко.

Жительница квартиры на четвертом этаже Татьяна успела спрятаться с маленькими детьми в ванной комнате - по ее словам, это уже третий прилет по этому дому. Лестничные марши в подъезде уцелели, а из квартиры этажом ниже медики забрали трех человек.

"У нас все хорошо, ну как, мы все живы, только квартира повреждена. Нам говорили спасатели: "Выходите, выходите". Дети испугались", - рассказала Татьяна.

Другой жилец Николай только что вернулся из больницы, куда ездил с женой: женщина была на кухне и не успела отойти от окна. Взрывной волной стекло выбило по всей квартире.

"Перепонка лопнула в ухе, кровоточило, сейчас наложили швы", - рассказал он.

Штаб для владельцев поврежденного имущества

Местный житель Иван рассказал, что в его квартире выбило все окна вместе с рамами, а спрятаться семья не успела - от удара рядом загорелся автомобиль.

Еще одна жительница в момент взрыва выгуливала собаку возле подъезда: услышав свист, она забежала в подсобное помещение, и хотя квартиры и машины она лишилась, вся семья уцелела.

В субботу с 9:00 в школе №30 развернут штаб по ликвидации последствий удара, куда смогут обратиться владельцы поврежденного имущества.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, поздно вечером 17 сентября Россия нанесла удар по торговому комплексу "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 10 тыс. кв. м. После атаки торговый центр практически уничтожен.

Пять человек пострадали в результате утренней атаки 18 сентября вражеских дронов на Фастовский район Киевской области. Все раненые - члены одной семьи, четверо из них (в том числе трое детей) находятся в больнице.

В ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали два человека.

Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети 4 и 13 лет.

Не менее 16 человек пострадали в результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 сентября 2026 года - среди потерпевших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Российские войска применили по столице ударные БпЛА и ракеты. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах.

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Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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