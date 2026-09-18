10 тысяч квадратов в огне: ТЦ "Амстор" сгорел дотла в Запорожье после удара РФ

Находившиеся рядом в скейтпарке дети успели укрыться. Огонь в ТЦ тушили в условиях постоянной угрозы повторных ударов.

https://glavred.info/war/10-tysyach-kvadratov-v-ogne-tc-amstor-sgorel-dotla-v-zaporozhe-posle-udara-rf-10797527.html Ссылка скопирована

РФ атаковала ТЦ в Запорожье / Фото: ГСЧС

Кратко:

РФ атаковала дронами торговый центр "Амстор" в Запорожье

Пожар охватил площадь более 10 тысяч квадратных метров

Спасательные работы завершены, ТЦ полностью уничтожен

Поздно вечером 17 сентября Россия нанесла удар по торговому комплексу "Амстор" в Запорожье. Спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади более 10 тыс. кв. м. После атаки торговый центр практически уничтожен.

Оккупанты атаковала город ударными беспилотниками. Как пишет Суспільне, во время российского удара по торговому центру в скейтпарке рядом находились дети - они успели укрыться в углублении площадки.

видео дня

Местная жительница Екатерина рассказала, что в момент удара находилась дома с 12-летним ребёнком.

"Я вышла на балкон – увидела задымление и пожар. Очень мощный взрыв, испугалась я, испугался мой ребенок и моя собака. Оделась и подошла посмотреть на горящий ТЦ. Ужас, я такое не видела своими глазами, страшно. Масштабно, торговый центр сгорел полностью", - рассказала она.

Утром в ГСЧС сообщили, что работа спасателей, тушивших масштабный пожар, усугублялась постоянными угрозами повторных вражеских ударов, из-за которых пожарные отходили в укрытие.

Аварийно-спасательные работы уже завершены. На месте происшествия работали все экстренные службы города.

Как выглядит торговый центр после удара, смотрите на видео по ссылке.

Атаки РФ на Украину - новости

Как писал Главред, пять человек пострадали в результате утренней атаки вражеских дронов на Фастовский район Киевской области. Все раненые - члены одной семьи, четверо из них (в том числе трое детей) находятся в больнице.

В ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Пострадали два человека.

Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети 4 и 13 лет.

Не менее 16 человек пострадали в результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 сентября 2026 года - среди потерпевших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Российские войска применили по столице ударные БпЛА и ракеты. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах.

В ночь на 15 сентября Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. В столице есть попадание в складские помещения и АЗС. Пострадали люди.

В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области. В результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.

Другие новости:

Об источнике: ГСЧС Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред