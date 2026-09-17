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ВСУ отбросили врага: появились подробности зачистки, раскрыто направление

Алексей Тесля
17 сентября 2026, 21:40
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Украинские защитники достигли серьезных успехов сразу на нескольких направлениях фронта.
ВСУ, Фронт, Война
Раскрыты детали боев на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Десятки россиян уничтожили под Волчанском
  • ВСУ провели важную зачистку на востоке
  • Украинские защитники отбросили врага на Донбассе

На фронте продолжаются активные боевые действия, причем Вооруженные силы Украины идут вперед сразу на нескольких направлениях.

Россиян "покрошили" под Волчанском: детали боев

Бойцы 2-го батальона "Волкодавы" 57-й мотопехотной бригады рассказали подробности уничтожения российских штурмовиков.

видео дня

FPV-дроны поразили вражескую пехоту, пытающуюся спрятаться в кустах или развалинах.

"Рвём и жарим российское мясо на Волчанском направлении. На очередную пачку российского пехотного пополнения поохотились наши операторы дронов", - говорится в описании.

Screenshot
/ Скриншот

Уточняется, что потери РФ составили как минимум один взвод - 30 оккупантов.

Волчанск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Зачистка на востоке: важные подробности

Поселок Новоселовка Лиманского района Донецкой области снова под контролем Сил обороны. Населенный пункт зачистили от вражеского присутствия бойцы 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ совместно с другими подразделениями 3-го армейского корпуса.

Наши воины проверили каждый дом, уничтожая силы противника, если те пытались сопротивляться.

Лиман инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

"Во время совместных действий украинские военные обнаруживали инфильтрированного противника в домах и зачищали их, уничтожая оккупантов, пытавшихся закрепиться в населенном пункте. Благодаря слаженной работе подразделений Новоселовку полностью очистили от противника", - говорится в комментарии к опубликованным кадрам.

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/ Скриншот

Важное продвижение ВСУ: врага отбросили на Донбассе

Украинские военные рассказали об освобождении от российских оккупантов села Среднее Краматорского района Донецкой области.

"В результате тщательно спланированной и многоэтапной операции подразделения бригады смогли уничтожить живую силу противника в Среднем и уволить населенный пункт. Операцию на земле провели пехотинцы - проведены успешные ударно-штурмовые действия к югу от населенного пункта, отбросив противника за реку Нитриус", - рассказали в 66 ОМБр.

При этом отмечается, что никаких потерь при освобождении Среднего украинские войска не понесли.

"В результате тщательной разведки и плотной огневой подготовки от артиллерии и беспилотных систем удалось подавить огневые средства противника, а пехотинцы механизированных батальонов внезапными ударами при огневой поддержке танкового батальона уничтожили вражескую живую силу", - говорится в сообщении.

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/ Скриншот

У РФ успех на востоке: названо направление

Российские оккупационные войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Как уточняется в информационном сообщении, у захватчиков РФ зафиксирован успех возле села Белицкое Покровского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Белицкого (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении профильного ресурса.

Screenshot
/ DeepState

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли в наступление. Оккупантам становится всё труднее скрывать успехи Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские войска проводят контрнаступательную операцию под кодовым названием "Вивальди" против российского выступления к северо-западу от Лимана. Об операции сообщил командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий.

Как сообщал Главред, ещё до официального объявления операции "Вивальди" СМИ сообщали, что Силы обороны Украины восстановили контроль над более чем 200 квадратными километрами территории в районе Лимана.

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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