Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

Президент прокомментировал решение одной из стран выступать в большей степени на стороне России.

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Зеленский назвал лидера, который может способствовать прекращению войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Зеленский:

Россияне получают китайское оборудование и технологии

Китай не на стороне Украины в войне

Лидер КНР мог бы мгновенно положить конец войне, ведь он имеет влияние на РФ

Китайские технологии попадают в страну-агрессора - Россию. КНР, вероятно, отправляет оккупантам не только их, но и оборудование, а также своих специалистов. Об этом в интервью для NHK заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не видит давления со стороны Китая на РФ с целью прекращения огня. Его не было с самого начала полномасштабной войны в Украине.

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"Возможно, они делают это в ходе каких-то своих двусторонних встреч. Не знаю. Но я считаю, что они оказывают огромное влияние на Россию, особенно сейчас, когда действуют многочисленные санкции, существует теневой флот, а также отрезаны энергетические и банковские системы. Конечно, Китай может найти способ подтолкнуть Путина к переговорам. Я уверен. Но они этого не сделали", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Китай политически не на стороне Украины в войне. Хотя, по мнению президента, лидер Китая входит в число тех, кто может остановить войну мгновенно.

"Жаль, что они не на нашей стороне. Но это не проблема. Это досадно. Проблема в том, что они не занимают нейтральную позицию. Потому что они чуть больше на стороне России. И то, что они чуть больше на стороне России – я имею в виду не прямое предоставление оружия, а большую открытость по отношению к ним, большую готовность помогать им, чем нам, – в случае такой большой страны "немного" означает много", – подытожил он.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Как лидер Китая может способствовать окончанию войны

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в мире есть один человек, который действительно может заставить Владимира Путина прекратить войну России против Украины. И речь идет не о президенте США Дональде Трампе.

Окончить войну может Си Цзиньпин одним звонком диктатору. А все потому, что Россия очень зависит от поставок российских товаров в Китай: нефти, газа, дерева, угля и прочего.

Позиция Китая по войне России против Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась к участию в войне против Украины.

Ранее Норвегия призвала Китай активнее использовать свое влияние на Россию для содействия мирному урегулированию войны в Украине. По мнению норвежских властей, у Пекина есть достаточные возможности, чтобы способствовать продвижению дипломатического процесса и одновременно укрепить отношения с европейскими странами.

Накануне также американский президент Дональд Трамп лично попросил главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина способствовать прекращению войны в Украине.

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Об источнике: NHK NHK - японская компания общественного телерадиовещания. Крупнейшая в Азиатско-Тихоокеанском регионе компания, работающая в сфере радио и телевидения. Ориентируется на Британскую телерадиовещательную корпорацию. Возникла в 1950 году на базе Японской трансляционной корпорации, основанной в 1926 году. Согласно закону Японии о телерадиовещании является юридическим лицом особого статуса. С 1959 года официально использует аббревиатуру NHK. Осуществляет теле- и радиовещание 49 часов в сутки через спутники на 23 языках на японском и международном рынках. После военного вторжения России в Украину 14 марта 2022 года телекомпания NHK World JAPAN добавила страницу с новостями из Украины на свой сайт, пишет Википедия.

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