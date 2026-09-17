В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России, трасса на Москву перекрыта

Ярославский НПЗ неоднократно подвергался украинским ударам и в 2026 году горел не менее восьми раз

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Атака дронов на Ярославль - в промышленной зоне НПЗ начался пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, Википедия

В ночь на 17 сентября российский Ярославль атаковали дроны. Местные власти были вынуждены перекрыть движение в сторону Москвы. После серии взрывов в промышленной зоне Ярославля начался сильный пожар. По предварительным данным, под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть – ЯНОС".

"Силы обороны успешно нанесли удар по Ярославскому НПЗ, в промышленной зоне разразился масштабный пожар", - сообщил мониторинговый канал Exilenova+ в 03:55.

На фото с места событий виден сильный пожар в промышленной зоне.

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Пожар в Ярославле / Фото: t.me/exilenova_plus

В ночь на 17 сентября губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявлял об угрозе беспилотников в регионе и об отражении "украинской атаки". Власти были вынуждены "в целях обеспечения безопасности" перекрыть движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Позже губернатор Ярославской области подтвердил атаку на НПЗ. По его словам, предприятие было повреждено в результате обстрела. По состоянию на 06:50 экстренные службы работают над ликвидацией сильного пожара на месте.

Также Евраев заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила не менее 65 дронов в небе над регионом этой ночью.

Что известно о НПЗ "Славнефть – ЯНОС"

Нефтеперерабатывающий завод "Славнефть - ЯНОС" - один из крупнейших НПЗ в России, расположенный в городе Ярославле. Предприятие перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год.

Ассортимент продукции включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут.

Завод является основным перерабатывающим активом вертикально интегрированной компании ПАО "НГК "Славнефть"", 99,7% акций которой на паритетных началах контролируется компаниями ПАО "НК "Роснефть"" и ПАО "Газпром".

Ярославский НПЗ неоднократно подвергался украинским ударам и в 2026 году горел не менее восьми раз: 28 марта, 26 апреля, 8 мая, 22 мая, 6 июля, 16 июля, 6 августа, 28 августа.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по НПЗ в РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 15 сентября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет. "Прилеты" есть в Таганроге и Сызрани. Целью атаки стал крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть".

Серия взрывов прогремела в Нижнекамске в Татарстане утром 13 сентября - местные жители фиксировали пролет волны беспилотников и активную работу противовоздушной обороны. Дроны летели над многоэтажками в сторону промышленной зоны, которую в городе обычно называют "нефтянкой".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. В Сети сообщают о ракетном ударе по Волгограду. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани Рязанской области РФ.

28 августа Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

Энергетическое перемирие - что известно

14 сентября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Трамп также заявил, что просил Владимира Зеленского отказаться от ударов по дизельному топливу в России. По его словам, именно такие атаки вызывают дефицит топлива в мире.

"Есть много других целей. Мы не хотим, чтобы он бил по дизелю. Он бьёт по дизельным НПЗ", - сказал глава Белого дома.

В свою очередь, Кремль выдвинул два условия для возможного энергетического перемирия с Украиной. В то же время в Москве назвали саму идею Трампа о прекращении ударов по энергообъектам "очень хорошей".

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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