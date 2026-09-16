Зачем выдавливать зубную пасту в слив раковины: эффективный лайфхак для хозяек

Зубная паста может помочь очистить кухонную раковину от налета, жира и пятен. Как правильно использовать средство и не повредить поверхность.

https://glavred.info/lifehack/navishcho-vidavlyuvati-zubnu-pastu-v-zliv-miyki-diyeviy-layfhak-dlya-gospodin-10797110.html Ссылка скопирована

Что произойдет, если нанести зубную пасту на раковину / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем наносить зубную пасту на кухонную раковину

Как очистить раковину от налета и жира

Почему после мытья раковину следует вытирать насухо

Зубная паста - это не только средство для ежедневной гигиены, но и простой помощник в уходе за кухонной сантехникой. Её использование помогает быстро вернуть блеск раковине и избавиться от остатков жира, налета и грязи после мытья посуды. Главред расскажет подробнее.

На кухонной раковине ежедневно скапливаются капли воды, остатки еды и жир. Если их не убирать регулярно, поверхность постепенно теряет блеск, а возле слива могут появляться пятна и неприятный запах. В таких случаях для легкой очистки можно использовать небольшое количество обычной зубной пасты.

видео дня

По данным специалистов издания El Cronista, зубная паста содержит мягкие абразивные вещества и компоненты с освежающими свойствами, которые могут помогать удалять бытовые загрязнения с металлических и некоторых керамических поверхностей.

Зачем наносить зубную пасту на раковину

Очистка и блеск: мягкие абразивные компоненты пасты помогают удалять пятна, налет и жирные следы, возвращая поверхности чистый вид.

мягкие абразивные компоненты пасты помогают удалять пятна, налет и жирные следы, возвращая поверхности чистый вид. Устранение запахов: ароматизаторы в составе пасты могут временно перебивать неприятные запахи, которые скапливаются возле слива и на поверхности раковины.

ароматизаторы в составе пасты могут временно перебивать неприятные запахи, которые скапливаются возле слива и на поверхности раковины. Доступность: для такого способа не нужно покупать специальное средство - достаточно небольшого количества обычной зубной пасты и воды.

для такого способа не нужно покупать специальное средство - достаточно небольшого количества обычной зубной пасты и воды. Простота использования: пасту не нужно предварительно смешивать с другими компонентами или готовить сложный раствор.

Видео о том, какие зубные пасты не стоит использовать для чистки зубов, можно посмотреть здесь:

Как правильно очистить раковину зубной пастой

Перед началом очистки поверхность раковины желательно освободить от посуды и смыть крупные остатки пищи. Если на ней остались капли жира, их можно предварительно удалить обычной губкой.

Обработка поверхности: нанесите небольшое количество пасты непосредственно на проблемные участки или на влажную губку. Для труднодоступных мест можно использовать старую зубную щетку.

нанесите небольшое количество пасты непосредственно на проблемные участки или на влажную губку. Для труднодоступных мест можно использовать старую зубную щетку. Очистка: добавьте несколько капель воды, распределите пасту по поверхности и осторожно протрите чашу мойки и смеситель. Особое внимание уделите участкам возле слива и крана, где часто скапливается налет.

добавьте несколько капель воды, распределите пасту по поверхности и осторожно протрите чашу мойки и смеситель. Особое внимание уделите участкам возле слива и крана, где часто скапливается налет. Время воздействия: если загрязнения заметны, пасту можно оставить на поверхности на несколько минут, не допуская её полного высыхания.

если загрязнения заметны, пасту можно оставить на поверхности на несколько минут, не допуская её полного высыхания. Освежение слива: небольшое количество пасты можно нанести на участок вокруг сливного отверстия и протереть его щеткой. Не стоит рассчитывать на пасту как на средство для полноценной очистки внутренней части канализации.

небольшое количество пасты можно нанести на участок вокруг сливного отверстия и протереть его щеткой. Не стоит рассчитывать на пасту как на средство для полноценной очистки внутренней части канализации. Смывание: тщательно смойте остатки пасты тёплой водой, после чего вытрите поверхность насухо мягкой тканью.

После очистки раковину желательно вытереть насухо. Это особенно актуально для металлических поверхностей, на которых после высыхания воды могут оставаться заметные следы и минеральный налет. Регулярное протирание также помогает дольше сохранять опрятный вид сантехники.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

На каких поверхностях нужно быть осторожными

Перед использованием зубной пасты на деликатной или новой поверхности желательно проверить её действие на небольшом незаметном участке. Не стоит использовать абразивную пасту с интенсивными отбеливающими компонентами на поверхностях, которые легко поцарапать.

Особенно осторожно нужно обращаться с полированными, глянцевыми и чувствительными покрытиями. Для них лучше использовать мягкую губку или ткань и не прикладывать чрезмерных усилий при очистке.

Во время любых уборочных работ рекомендуется использовать защитные резиновые перчатки и избегать попадания средств в глаза или на лицо.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред