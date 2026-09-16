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Миллионы просмотров в 83 года: украинская бабушка стала звездой соцсетей, что произошло

Юрий Берендий
16 сентября 2026, 17:06
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Украинская бабушка стала известной в 83 года. Ее видео ежедневно смотрят тысячи людей, а за съемкой и публикацией роликов стоит внучка.

Миллионы просмотров в 83 года: украинская бабушка стала звездой соцсетей, что произошло
83-летняя украинская бабушка стала звездой соцсетей: что о ней известно и чем она известна / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему Нина Мефодьевна стала популярной
  • Как бабушка снимает сельскую жизнь

83-летняя Нина Мефодиевна стала популярной в соцсетях благодаря видео о жизни в украинской деревне. Вместе с 12-летней внучкой она показывает огород, вышитые собственноручно вещи, украшения и рассказывает истории из своего прошлого. Ее контент не требует сложных декораций или постановок. В центре роликов - повседневные дела, воспоминания и традиции, которые привлекли внимание широкой аудитории. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

видео дня

Почему истории 83-летней украинки так заинтересовали пользователей соцсетей - выяснял Главред.

Как 83-летняя бабушка стала популярной в соцсетях

Блог Нины Мефодиевны наполнен сюжетами из её жизни. Она рассказывает о детстве, демонстрирует вышитые рушники и рубашки, показывает украшения и вспоминает старинные украинские традиции.

Особое внимание аудитории привлекают видео о хозяйственных делах. Бабушка трудится на огороде, сажает лук, пропалывает клубнику и занимается другими привычными для неё делами.

Именно такая простота стала одной из причин популярности страницы. Зрители получили возможность увидеть повседневную жизнь человека, живущего вдали от городской суеты.

Нина Мефодьевна рассказала, что городским жителям интересно наблюдать за такими занятиями, ведь у многих никогда не было подобного опыта.

"Люди, которые живут в городе, в многоэтажках, не знают, каково это - сажать лук, пропалывать клубнику или пасти уток. Им интересно смотреть, как я всё это делаю. Часто интересуются, не замерзли ли овощи, то ругаются: "Купите обувь". Я говорю: "У меня есть обувь". Я люблю ходить босиком", - рассказала Нина Мефодиевна.

Кто помогает Нине Мефодиевне вести блог

За появлением новых роликов стоит 12-летняя внучка Нины Мефодиевны. Именно она снимает бабушку и публикует видео в интернете.

Благодаря этому истории из жизни женщины стали регулярно доходить до широкой аудитории. За её деревенской повседневной жизнью сегодня следят десятки тысяч подписчиков.

Популярность изменила и саму Нину Мефодиевну. По словам её невестки, внимание аудитории придало женщине сил и положительных эмоций.

"Бабушка у нас, ну, она у нас расцвела. Всем не может ответить, но, поверьте, всем, всем подписчикам и не подписчикам, всем, кто её слышит, видит, - она всем желает здоровья, добра", - отметила невестка бабушки-звезды.

Смотрите видео о том, как 83-летняя бабушка стала популярной:

Почему видео Нины Мефодиевны набирают миллионы просмотров

Ролики 83-летней украинки привлекают внимание именно своей обыденностью. На видео нет сложных постановок - зрители наблюдают за реальным человеком и его повседневными делами.

В то же время страница дает возможность увидеть вещи, которые реже встречаются в современной городской жизни. Это касается не только работы на земле, но и традиционной одежды, вышивки, украшений и личных воспоминаний.

Для самой Нины Мефодиевны общение с аудиторией стало неотъемлемой частью её новой жизни. Она читает комментарии под роликами и реагирует на внимание зрителей.

Что Нина Мефодиевна думает о своей популярности

Несмотря на огромное внимание в интернете, сама героиня относится к популярности с юмором. Она вспоминает свою молодость и не скрывает, что нынешнее внимание аудитории стало для нее неожиданным опытом.

"А что я в молодости видела? Ничего не знала, не видела. Ну, пусть на старости хоть кто-то будет, посмеется", - иронизирует Нина Мефодиевна.

Напомним, как ранее сообщал Главред, блогерша показала способ удаления царапин на автомобиле. В своём видео она объяснила, как убрать царапины с помощью доступных средств. Автор видео утверждала, что для обработки хватает зубной пасты, а общая стоимость метода составляет около 100 гривен.

Украинская блогерша Диана Головец рассказала об экологичном способе очистки чайника. Она подробно описала метод с использованием ломтика лимона в чайнике и пошаговые действия для достижения результата.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. В нем освещаются ключевые события, меняющие мир, и рассказывается о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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