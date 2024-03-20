"99% людей этого не знают!": блогер показала, как за 100 грн убрать царапины на машине

Блогер утверждает, что у нее есть решение, которое поможет вам сократить стоимость ремонта всего до 100 гривен.

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Чем убрать царапины на авто / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Царапина на машине - настоящая трагедия для каждого автомобилиста, но ее ликвидировать можно без поездки к мастеру.

Блогер утверждает, что у нее есть решение, которое поможет вам сократить стоимость ремонта всего до 100 гривен. В своем TikTok-видео она рассказала, что тюбик обычной зубной пасты может стать вашим спасением в этой ситуации.

"99 % людей не знают!", - написала она в подписи к видео.

видео дня

Процесс удаления царапин слишком прост - с этим справиться даже самый неопытный водитель.

Кто такая huyameishuoche? TikTok-блогер с ником @huyameishuoche регулярно публикует лайфхаки и хитрости, которы помогают владельцам авто в различных ситуациях.

"Выдавите на них зубную пасту. Сильно протрите полотенцем. Смотрите, сэкономите деньги на покраске из баллончика", - говорит девушка на видео.

Затем она натирает царапины зубной пастой и втирает ее в царапины. Прелесть этого способа в том, что в среднем зубная паста стоит всего 100 гривен, а для удаления одной царапины, вы не используете и половины тюбика.

Цены на зубную пасту / Фото: скриншот

Смотрите видео о том, чем убрать царапины на машине:

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