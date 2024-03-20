"99% людей этого не знают!": блогер показала, как за 100 грн убрать царапины на машине

Царапина на машине - настоящая трагедия для каждого автомобилиста, но ее ликвидировать можно без поездки к мастеру.
Блогер утверждает, что у нее есть решение, которое поможет вам сократить стоимость ремонта всего до 100 гривен. В своем TikTok-видео она рассказала, что тюбик обычной зубной пасты может стать вашим спасением в этой ситуации.
"99 % людей не знают!", - написала она в подписи к видео.
Процесс удаления царапин слишком прост - с этим справиться даже самый неопытный водитель.
Кто такая huyameishuoche?
TikTok-блогер с ником @huyameishuoche регулярно публикует лайфхаки и хитрости, которы помогают владельцам авто в различных ситуациях.
"Выдавите на них зубную пасту. Сильно протрите полотенцем. Смотрите, сэкономите деньги на покраске из баллончика", - говорит девушка на видео.
Затем она натирает царапины зубной пастой и втирает ее в царапины. Прелесть этого способа в том, что в среднем зубная паста стоит всего 100 гривен, а для удаления одной царапины, вы не используете и половины тюбика.
Смотрите видео о том, чем убрать царапины на машине:
@huyameishuoche 99% of people don’t know! Hidden emergency features in your car!#driving#skills#knowledge#fpy#fyp#tips#foryou#carsoftiktok♬ 原聲 - 虎牙妹说车
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