Сэкономите тысячи: мужчина показал, как убрать царапины на авто

Простой лайфхак поможет решить сложную проблему.

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Мужчина показал, как убрать царапины на авто / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Водителям рассказали, как они могут сэкономить сотни (а то и тысячи) гривен на удалении царапин, используя один простой предмет домашнего обихода.

Мужчина в своем TikTok показал, как он может почти стереть царапины на своей машине с помощью одного простого трюка.

По его словам, вы можете легко стереть царапины, покрыв их зубной пастой.

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"Зубная паста обычно содержит абразивные вещества. При наличии царапин просто нанесите на них зубную пасту, а затем протрите их тряпкой", - отметил он.

Автомобиль на видео белый, поэтому неясно, сработает ли один и тот же трюк на автомобилях другого цвета, но, тем не менее, результат был виден невооруженным глазом.

Как убрать царапины на машине зубной пастой / скриншот с видео

Затем эксперт в видео рассказал, что зубная паста также оказывает и другое удивительное воздействие на ваш автомобиль.

Помимо того, что продукт способен удалять царапины, он может помочь удалить запотевание с зеркал лобового стекла и предотвратить образование конденсата.

А если у вас грязные стеклоочистители, нанесение зубной пасты может решить эту проблему, сделав их чистыми.

Смотрите видео о том, как убрать царапину на машине:

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