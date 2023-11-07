Сэкономите тысячи: мужчина показал, как убрать царапины на авто

Водителям рассказали, как они могут сэкономить сотни (а то и тысячи) гривен на удалении царапин, используя один простой предмет домашнего обихода.
Мужчина в своем TikTok показал, как он может почти стереть царапины на своей машине с помощью одного простого трюка.
По его словам, вы можете легко стереть царапины, покрыв их зубной пастой.
"Зубная паста обычно содержит абразивные вещества. При наличии царапин просто нанесите на них зубную пасту, а затем протрите их тряпкой", - отметил он.
Автомобиль на видео белый, поэтому неясно, сработает ли один и тот же трюк на автомобилях другого цвета, но, тем не менее, результат был виден невооруженным глазом.
Затем эксперт в видео рассказал, что зубная паста также оказывает и другое удивительное воздействие на ваш автомобиль.
Помимо того, что продукт способен удалять царапины, он может помочь удалить запотевание с зеркал лобового стекла и предотвратить образование конденсата.
А если у вас грязные стеклоочистители, нанесение зубной пасты может решить эту проблему, сделав их чистыми.
Смотрите видео о том, как убрать царапину на машине:
@dashishuoche keep a toothpaste on your car will save your hundred dollars!#car#carsoftiktok#headlights#cartok#fyp#fypシ♬ 原聲 - 大师说车
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