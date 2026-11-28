Согласно народным поверьям, некоторые предметы в доме могут препятствовать благополучию, счастью и финансовому успеху.

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Что привлекает неудачи в дом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие вещи не стоит хранить дома

От чего нужно избавиться к Новому году

Какие предметы, по поверьям, притягивают бедность

Накануне Нового года стоит не только позаботиться о праздничном декоре, но и провести ревизию вещей в своем доме. Согласно народным поверьям, некоторые предметы могут накапливать негативную энергетику и мешать позитивным изменениям в жизни.

Главред узнал, от каких вещей стоит избавиться к Новому году, чтобы привлечь благополучие и очистить энергетику дома. Об этом на своей странице в Instagram рассказал Влад Довженко.

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Старые кошельки и сумки

Согласно поверьям, старые и порванные кошельки и сумки блокируют финансовые потоки. Если эти аксессуары утратили привлекательный вид и больше не используются, от них лучше избавиться.

Пустые бутылки и банки

Накопление пустой тары в доме связывают с недостатком денег и благополучия. Перед праздниками стоит пересмотреть свои запасы и убрать ненужные бутылки и банки.

Чужие вещи

Считается, что чужие вещи сохраняют энергетику своих владельцев. Пользуясь такими предметами, человек якобы может перенять чужие неприятности. Одолженные вещи рекомендуется вернуть владельцам.

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Разбитая посуда

Тарелки, чашки и другая посуда со сколами и трещинами, по приметам, предвещают бедность и ссоры в семье. Хранить такие предметы на кухне не рекомендуется.

Сломанные часы

Часы, которые перестали работать, символизируют застой в жизни. По народным поверьям, они могут притягивать неудачи и препятствовать позитивным изменениям.

Видео о том, чего нельзя делать в новогоднюю ночь, можно посмотреть здесь:

Старые полотенца и постельное белье

Потрепанные полотенца и постельное белье связывают с проблемами в личной жизни, неурядицами, слезами и грустью. Ненужный текстиль можно выбросить или использовать в качестве тряпок.

Сломанные украшения

Поврежденные ювелирные изделия, по поверьям, предвещают потери. От таких украшений рекомендуется избавиться или отдать их на переплавку для создания новых изделий.

Старая одежда

Вещи, которые годами лежат в шкафу без дела, якобы мешают двигаться вперед и реализовывать планы. Одежду в хорошем состоянии можно отдать на благотворительность.

Засохшие цветы

Увядшие и засохшие цветы считаются символом тоски и угасания жизненной энергии в доме. С точки зрения таких поверь, даже сухоцветы не всегда рекомендуется использовать для украшения дома.

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