За двумя буквами, которые во всём мире понимают без перевода, стоит английский термин XVIII века.

https://glavred.info/life/chto-oznachayut-bukvy-wc-kotorymi-oboznachayut-tualety-vo-vsem-mire-10816259.html Ссылка скопирована

Как появилась надпись "WC" на туалетах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как расшифровывается аббревиатура WC

Кто первым запатентовал унитаз со смывом

Буквы WC на дверях туалетов означают английское словосочетание water closet, буквально "водяная каморка". Этот термин старше самой квартирной сантехники.

Главред узнал, что словари датируют его первую письменную фиксацию серединой XVIII века. Об этом сообщают специалисты Kertvár.

видео дня

Слово "closet" в английском языке обозначало небольшое закрытое помещение ещё с XIV века. Так называли и кладовые, и частные комнаты. В немецкоязычных странах аббревиатуру переосмыслили как Wasserklosett, и в Австрии, Германии и Швейцарии WC до сих пор остается стандартным обозначением туалета.

Несмотря на всемирное распространение, большинство людей редко произносит аббревиатуру по буквам. В быту её чаще всего просто заменяют словом "туалет".

Как изобрели унитаз со смывом

Прототип унитаза со смывом появился в 1590-х годах. Его сконструировал сэр Джон Харрингтон, крестник английской королевы Елизаветы I, а в 1596 году описал устройство вместе с инструкцией по монтажу в сатирическом произведении "Метаморфозы Аякса".

Как отмечает лондонский Музей науки, в конструкции уже присутствовали два ключевых элемента современного унитаза: механизм смыва и клапан.

"Усовершенствовать изобретение удалось лишь спустя почти 200 лет. 11 ноября 1775 года Александр Камминг, часовщик и инструментальщик из Эдинбурга, получил первый британский патент на унитаз со смывом. Оригинал документа хранится в Национальном архиве Великобритании", - говорится в статье.

Главной инновацией Камминга стал S-образный изгиб трубы. В нем постоянно стоит вода, которая не пропускает запахи из канализации. Аналогичный гидрозатвор имеется в большинстве современных унитазов, а сам принцип смыва с тех пор почти не изменился: вода из бачка выносит содержимое чаши.

Сам по себе патент не обеспечил массового распространения изобретения. В домах того времени не было ни водопровода, ни канализации, куда могли бы отводиться стоки. Поэтому еще более века самым распространенным оставался сухой выгребной туалет.

Ситуация изменилась во второй половине XIX века, когда в викторианской Англии построили подземные канализационные сети. Тогда же унитаз стал элементом интерьера: дизайнеры выпускали чаши и бачки с узорами, резьбой и богатым декором.

Какими символами обозначают туалеты в разных странах мира

Помимо букв, большинство туалетов сегодня обозначаются пиктограммами с фигурками людей. По данным Mental Floss, в 1970-х годах США по британскому примеру ввели единую систему знаков для общественного транспорта, что и закрепило привычные нам пиктограммы.

Почему японцы садятся на унитаз лицом вперед / Инфографика: Главред

Некоторые страны сохраняют собственные системы. В Польше женский туалет обозначают кругом, а мужской - треугольником, и это нередко сбивает с толку иностранцев. В Германии рядом с табличкой WC пишут Damen и Herren.

Еще одна немецкая отметка - наклейки программы Nette Toilette на дверях ресторанов, отелей и общественных зданий: они означают, что туалетом могут бесплатно воспользоваться прохожие.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред