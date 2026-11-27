Самопровозглашённый президент Беларуси назвал Путина хитрым политиком и предположил, что Россия в конечном итоге захватит весь Донбасс.

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Лукашенко подверг сомнению тезис, которым Путин оправдывает вторжение в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Лукашенко поставил под сомнение исторический аргумент Кремля

По его логике, всю Россию следует отдать Монголии

Он считает, что Россия в конечном итоге захватит весь Донбасс

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, ближайший союзник главы страны-агрессора Владимира Путина, поставил под сомнение ключевой тезис, которым Кремль оправдывает вторжение в Украину. Он напомнил, что российские земли когда-то принадлежали монголо-татарам, поэтому, следуя логике Путина, всю Россию пришлось бы отдать Монголии. Об этом пишет американский телеканал CNN со ссылкой на интервью белорусского диктатора французскому журналу Le Point.

Путин неоднократно заявлял, что Украина должна быть частью России, ведь Киев был центром средневековой Киевской Руси. Эксперты давно называют это историческим ревизионизмом, но теперь сомнение выразил даже Лукашенко, который обычно во всём поддерживает кремлёвского диктатора.

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Что Лукашенко сказал о Монголии

В беседе с журналом Лукашенко прокомментировал утверждение Москвы о том, что украинские земли якобы издавна были российскими.

"Утверждать, что эти земли испокон веков были российскими... Ну, а российские земли, если копнуть глубже, когда-то были монголо-татарскими. Помните? Так что по такой логике всю Россию нужно отдать - кому, Монголии?", - сказал он.

В то же время Лукашенко считает, что сам Путин понимает ошибочность такой логики, и назвал его "хитрым, умным политиком". По оценке CNN, в целом интервью, изобилующее неправдой и неточностями, в значительной степени поддерживало Россию: Лукашенко повторил фейковый кремлевский нарратив о том, будто войну начала Украина.

Белорусский диктатор также похвастался неформальными отношениями с Путиным и противопоставил их отношениям президента США Дональда Трампа с западными лидерами.

"Мы с Путиным можем вместе шутить, мы все общаемся неформально, на "ты". Он вполне доступен. Вы бы никогда не сказали такого Трампу. Вы сидели за тем столом в Вашингтоне, как попугаи, боясь что-то ему сказать, извините, что так говорю", - заявил Лукашенко.

CNN напоминает, что Лукашенко был единственным депутатом белорусского парламента, который в 1991 году голосовал против распада СССР. В феврале 2022 года он разрешил оккупационной армии РФ использовать Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения, хотя сейчас отрицает, что знал об этом, а впоследствии согласился разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

Почему даже союзники не воспринимают Путина как равного

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что даже партнеры Москвы все меньше считают Путина равноправным игроком.

"Си ничего прямо не заявлял, однако протокольные нюансы встречи просто кричали о том, что Пекин не рассматривает Россию как равноправного игрока", - подчеркнул специалист.

Говоря о том, как сам Путин оценивает такие контакты, эксперт обратил внимание на разрыв между его ожиданиями и реальностью.

"Путин был воодушевлен самим фактом встречи, ведь, по его мнению, это было признаком того, что у него все получается. Однако на самом деле это лишь "магическое мышление" Путина. Для него это был пиар, а не возможность решить какие-то вопросы", - пояснил Загородний.

Александр Лукашенко - новости по теме

Как сообщал Главред, 24 ноября Лукашенко заявил, что готов полететь с Зеленским в Москву и стать гарантом его безопасности. Требование Путина о приезде Зеленского в Москву он назвал жестоким.

Президент Украины отреагировал на это предложение в тот же день. Зеленский предложил, чтобы Лукашенко взял Путина и прилетел в Киев, пообещав им безопасный прием.

Лукашенко также пытается снять с себя ответственность за помощь России в войне. Он показал карту якобы подготовки нападения РФ, чтобы оправдать себя. Это заявление появилось 25 ноября.

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