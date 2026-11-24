Если Киев откажется, белорусский диктатор посоветовал украинскому президенту самому отправиться на фронт с автоматом.

https://glavred.info/politics/razom-poletiti-do-moskvi-yaku-propoziciyu-lukashenko-zrobiv-zelenskomu-10815104.html Ссылка скопирована

Лукашенко предложил Зеленскому вместе полететь в Москву на переговоры / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное из заявления:

Лукашенко готов лететь с Зеленским в Москву

Себя он назвал гарантом безопасности украинского лидера

В случае отказа посоветовал Зеленскому идти на фронт

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским полететь в Москву на переговоры с главой страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Себя он предложил в качестве гаранта безопасности украинского президента. Видео с фрагментом заявления Лукашенко обнародовал белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

Отвечая на вопрос журналистки, готов ли он встретиться с Зеленским, Лукашенко назвал требование Путина о приезде украинского президента в Москву "жестоким" и предложил свой вариант.

видео дня

"Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности и так далее, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить", - сказал Лукашенко.

В то же время белорусский диктатор сам усомнился, что Зеленский согласится на такое предложение, и прибег к угрозам.

"Я не думаю, что он согласится. Ну, не согласится - пусть тогда воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идёт. Её нужно остановить, и мы могли бы договориться", - заявил Лукашенко.

"Гарантии безопасности" от Лукашенко уже имеют сомнительную историю: раньше он также обещал защиту Евгению Пригожину, который впоследствии погиб в авиакатастрофе. Но после трагедии белорусский диктатор открестился от ответственности за его безопасность.

Видео с заявлением Лукашенко / Фото: скриншот

Видео с заявлением белорусского диктатора можно посмотреть по ссылке.

Что Лукашенко сказал о трех славянских народах

Лукашенко убежден, что будущее региона должны определять Украина, Беларусь и Россия, хотя и признал, что архитектура европейской безопасности зависит от Франции больше, чем от Беларуси. Лукашенко считает, что втроем они договорились бы о прекращении войны быстрее, чем с европейцами.

"В любом случае мы втроем определим, каким будет будущее Украины, Беларуси и России. Мы - три славянских народа. Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше", - подчеркнул он.

Также Лукашенко заявил, что Путин якобы побеждает в войне военным путем. Журналистка поинтересовалась, почему он в этом так уверен.

"А потому что я это вижу", - ответил Лукашенко.

Как Зеленский ответил на приглашение в Москву

Путин впервые публично пригласил Зеленского в Москву в сентябре 2025 года, после саммита в Китае. Президент Украины тогда ответил в интервью ABC News, что не может ехать в столицу государства, которое ежедневно обстреливает Украину ракетами, и предложил Путину самому приехать в Киев.

В конце января 2026 года Кремль повторил приглашение, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что другое место для встречи там не рассматривается. Зеленский тогда подчеркнул, что переговоры в Москве невозможны, сообщало "Суспильне".

"Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что встречаться с Путиным в Киеве", - сказал Зеленский.

Киев также отверг Минск в качестве места для переговоров, ведь Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины.

Почему Кремль приглашает Зеленского на переговоры в Москву

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью "Главред" объяснял, что требование Путина о переговорах в Москве - это способ давления на Украину, ведь встречи на паритетных началах обычно проводятся в третьей стране.

"Требование приехать в Москву фактически означает логику "побежденный должен ехать к победителю сдаваться", - подчеркнул эксперт.

Оценивая шансы на личную встречу лидеров, Золотарев был сдержан в прогнозах.

"Даже без поездки в Москву вероятность встречи Зеленского и Путина остается исключительно гипотетической, то есть крайне маловероятной", - пояснил Золотарев.

Заявления Лукашенко - новости по теме

Как сообщал Главред, в мае Лукашенко заявлял о готовности встретиться с Зеленским в любом месте Украины или Беларуси. В Офисе президента на эти слова отреагировали резко, напомнив, что Беларусь стала плацдармом для российской агрессии.

В июне Зеленский поставил Лукашенко жесткий ультиматум относительно ретрансляторов для российских дронов. Киев предупредил, что в случае необходимости уничтожит эти цели самостоятельно.

В конце июня Лукашенко посетил Китай. Политологи анализировали, искал ли он там гарантии безопасности или испугался угроз Зеленского. Это произошло вскоре после того, как белорусский диктатор публично извинился перед украинским президентом за свои резкие высказывания.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред