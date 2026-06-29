Ищет гарантии безопасности или испугался Зеленского: зачем Лукашенко летал в Китай

Александр Лукашенко прибыл в Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином.

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Зачем Лукашенко летал в Китай / коллаж: Главред, фото: t.me/pul_1

Кратко:

Китай может войти в переговорный процесс по Украине, допускает Вадим Денисенко

Лукашенко ищет гарантии безопасности в Пекине, считает Сергей Бульба

В Беларуси пригрозили Украине ответить, используя "весь потенциал"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил незапланированный визит в Китай, где в Пекине провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщает "Пул Первого".

Утром 29 июня самолет с Александром Лукашенко приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине, после чего состоялись официальные переговоры с руководством Китая о дальнейшем развитии двустороннего партнёрства.

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В ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что нынешний этап в отношениях между Китаем и Беларусью можно считать историческим пиком, отметив их укрепление и расширение сотрудничества.

В ответ Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко оценивает уровень взаимодействия между Минском и Пекином и рассчитывает на дальнейшее углубление глобального партнерства. Он отметил, что стороны продолжат обсуждение перспектив расширенного сотрудничества, которое в будущем может вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Reuters добавило, что Си заявил Лукашенко, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности

Этот визит стал уже семнадцатым для Лукашенко в Китай. Поездка состоялась после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

После визита в Китай Лукашенко посетит еще три страны Восточной и Юго-Восточной Азии, отыскивая "масштабные и перспективные для страны проекты в разных сферах".

Китай может войти в переговорный процесс по Украине - Вадим Денисенко

По мнению политического аналитика, депутата Верховной Рады VIII созыва (2014-2019) Вадима Денисенко, в ближайшее время Китай может войти в переговорный процесс по Украине. Катализатором, как бы странно это ни звучало, может стать слишком серьезное давление Путина на Лукашенко. Об этом Денисенко написал на своей странице в Facebook.

По словам Денисенко, то, с какой скоростью Лукашенко удалось получить разрешение от Пекина на срочную встречу с Си, лишь подтверждает, что разговор Лукашенко и Путина состоялся в очень сложной обстановке, и судя по всему, Лукашенко ответил "нет" на все военные предложения со стороны Владимира Путина.

"Китай сегодня де-факто заявляет, что он становится главным защитником режима Лукашенко и главным защитником белорусской государственности. Си уже сделал заявление о том, что он полностью поддерживает государственный суверенитет и независимость Беларуси, и это должно стать красной чертой для Владимира Путина, Китай, по сути, заявил, что поддерживает Лукашенко в том, чтобы тот не предоставлял свою территорию для того, чтобы Путин начинал боевые действия как на территории Европы, так и для повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси", - говорит Денисенко.

По его мнению, "мы впервые стоим на пороге того, что Китай может войти в переговорный процесс по прекращению войны в Украине".

"Нынешняя ситуация с Беларусью и стремление россиян распространить войну на третьи страны крайне не нравятся Китаю. Существует довольно высокая вероятность того, что Китай действительно начнет более активно участвовать в нашем переговорном процессе. Думаю, что после визита Лукашенко в Пекин могут активизироваться санкционированные КНР переговоры по линии Минск – Вашингтон – Литва – Польша – Брюссель по вопросу калийных удобрений. С другой стороны, могут активизироваться процессы по линии Пекин – Вашингтон в связи с переговорами по Украине и по вопросу о том, как положить конец войне и совместно начать оказывать давление на Кремль. И в этом контексте повторю то, о чем я говорил много месяцев подряд: наша проблема заключается в том, что у нас вообще нет контактов в КНР", - отметил он.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Китай инфографика / Инфографика: Главред

Лукашенко ищет гарантии безопасности в Пекине - Сергей Бульба

Жесткая позиция Киева по использованию белорусской инфраструктуры для российских атак заставила Александра Лукашенко поскорее искать внешние гарантии безопасности и финансовую альтернативу Москве в Пекине и странах Запада. Такое мнение высказал белорусский общественный и политический деятель, основатель "Белого легиона" и глава движения "Беларусь 2.0 Делаем вместе" Сергей Бульба, пишет "Апостроф".

Бульба отметил, что отсутствие официальных фотографий и закрытый характер последних переговоров Лукашенко с Путиным свидетельствуют о серьезном напряжении. Белорусский диктатор оказался под прямым давлением после четких предупреждений украинского руководства по уничтожению ретрансляторов для российских беспилотников на территории Беларуси.

"После угрозы президента Зеленского Лукашенко в это время объявляет о долгосрочной командировке, причем неизвестно куда. Создается впечатление, что действительно была достаточно рефлексивная реакция Лукашенко на заявление президента Зеленского, и он начал суетиться, если бы так - где найти, где найти защиту, кто его может защитить", - говорит Бульба.

Он подчеркнул, что Лукашенко осознает: его силовой режим, несмотря на всю внутреннюю жестокость, может быть ликвидирован только вследствие масштабной наземной операции. Такую операцию диктатор считает реальной только со стороны Украины.

Бульба отметил, что Лукашенко пытается использовать свои международные контакты как посредника между разными центрами влияния. По его мнению, белорусский руководитель стремится продемонстрировать, что способен вести диалог одновременно с Москвой, Пекином, Вашингтоном и европейскими столицами.

"Лукашенко себя продает как специалист по Путину. То есть он, мол, знает, как донести до Путина определенную информацию, а поговаривают, что и Украина передала свой месседж через Лукашенко. Как у нас в Беларуси смеются: крупнейший российский ретранслятор на белорусской территории - это сам Лукашенко", - сказал Лукашенко.

В то же время эксперт призвал не спешить с выводами о возможном конфликте между Путиным и Лукашенко. По его словам, даже если Минск не поддерживает отдельные инициативы Кремля, возможности Лукашенко реально влиять на решение российского руководства остаются очень ограниченными.

Эксперт отметил, что Лукашенко возлагает большие надежды на Китай, рассчитывая, что Пекин станет главным гарантом сохранения белорусской государственности.

"Китай для него - это такое спасение, он всегда надеялся, что Китай - это последняя инстанция. Он надеется, что, если что, Китай замолвит слово перед Россией, что не надо поглощать Беларусь. Это единственное, на что он надеется", - сообщил он.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

В Беларуси пригрозили Украине ответить, используя "весь потенциал"

Тем временем, сегодня, 29 июня, в МИД Беларуси выступили с заявлением о мерах в ответ на действия Украины в случае пересечения границы "без разрешения или агрессивным образом". Об этом заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета в интервью российским СМИ.

"Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, используя весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают", - заявил Секрета.

Кроме того, он предупредил о так называемых "красных линиях", которые были ранее определены.

"Красные линии были четко определены нашим президентом, это наша граница", - сказал Секрета.

По его словам, Запад якобы знает о том, что нападение на "союзное государство" повлечет за собой тяжелые последствия и немедленный ответ.

Беларусь - последние новости

Как сообщал Главред, 25 июня Лукашенко заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского недавно посетили Минск, где стороны обсуждали вопросы безопасности и перспективы дальнейших отношений. Он изложил украинской стороне свое видение ситуации вокруг войны и предостерег от шагов, которые, по его мнению, могут привести к расширению конфликта.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль усиливает давление на Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины. В то же время белорусский лидер пытается балансировать между требованиями Москвы и сохранением ограниченной автономии.

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что Лукашенко вряд ли согласится на прямое втягивание своей страны в войну против Украины, хотя Россия была бы заинтересована в более активном использовании белорусского направления.

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О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

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