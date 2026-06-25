Украина провела переговоры с Лукашенко в Минске — о чем договорились

Лукашенко рассказал о контактах с представителями Зеленского и объяснил, почему Минск не хочет прямого участия в войне, хотя остается союзником Москвы.

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Переговоры между Украиной и Лукашенко в Минске — появились первые подробности / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Александр Лукашенко:

Лукашенко заявил о визите представителей Зеленского в Минск

Диктатор предостерег Киев от попыток втянуть Беларусь в войну

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что представители президента Украины Владимира Зеленского недавно посетили Минск, где стороны обсуждали вопросы безопасности и перспективы дальнейших отношений. Об этом белорусский диктатор сообщил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

По словам Лукашенко, во время встречи он изложил украинской стороне свое видение ситуации вокруг войны и предостерег от шагов, которые, по его мнению, могут привести к расширению конфликта.

видео дня

"Здесь недавно были представители Зеленского. Я прямо сказал ребятам: "Передайте это своему президенту". Если он думает, что можно вот так с нами разговаривать и втянуть нас в войну, то он должен понимать, что характер войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другой. Кстати, мы получили ответ. Президент (вероятно, речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском, — ред.) это понимает. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться по существу, не надо нервничать, не надо кричать", — сказал Лукашенко.

Смотрите видео с заявлением Лукашенко:

/ Скриншот

Самопровозглашённый лидер Беларуси утверждает, что Минск не заинтересован в прямом вовлечении в боевые действия. Он также подчеркнул, что этот вопрос неоднократно обсуждался с российским руководством.

"Втягиваться в войну нам не нужно. Мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны в основном территориальные войска. Мы что, будем стрелять в этих механизаторов, дояров и рабочих, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим воевать с украинцами", — добавил он.

В то же время он дал понять, что стратегический союз с Москвой остается неизменным. Лукашенко убежден, что в случае дальнейшего обострения Беларусь продолжит действовать совместно с Россией.

Отдельно Лукашенко высказал мнение, что нынешнее противостояние выходит далеко за рамки украинской тематики и связано с глобальным соперничеством между крупными центрами силы.

По его словам, Украина стала одним из ключевых элементов более широкого геополитического противостояния, а потому решение конфликта требует поиска компромиссов между всеми заинтересованными сторонами.

"Украина сегодня — разменная карта в "Большой игре". Действие происходит вовсе не в Украине. Знаешь, в чем дело, кто с кем борется в конечном счете. Поэтому нужно здесь разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не нужно", — заявил Лукашенко.

Что сдерживает Лукашенко — комментарий эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что Россия заинтересована в использовании белорусского направления, однако Александр Лукашенко вряд ли согласится на втягивание своей страны в войну против Украины. По мнению эксперта, несмотря на полную политическую лояльность Кремлю, белорусский лидер осознает возможные последствия такого решения для себя.

Рейтерович отмечает, что Лукашенко и в дальнейшем будет пытаться балансировать между различными интересами и делать громкие политические заявления, но будет избегать шагов, которые могли бы непосредственно вовлечь Беларусь в боевые действия. Эксперт также предполагает, что белорусские власти не рискнут предоставить свою территорию для запуска российских дронов-камикадзе или других средств поражения против Украины.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вовлечение Беларуси существенно повлияет на дальнейшее развитие событий в регионе и создаст серьезный риск для критической инфраструктуры, отметив невыгодность подобного сценария для Минска.

Отметим, что майор в отставке Алексей Гетьман оценил возможные шаги Украины в ответ на угрозы с территории Беларуси. По его словам, удары по Беларуси могут стать законным ответом против военных целей и ретрансляторов, используемых для наведения беспилотников, и поэтому такие варианты не следует исключать.

Как ранее сообщал Главред, президент России Владимир Путин усиливает давление на белорусское руководство. Аналитики обращают внимание, что из-за финансового и политического влияния Кремля именно открытие второго фронта рассматривается как инструмент для усиления эскалации и переключения внимания с других театров боевых действий.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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