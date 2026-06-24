У Путина запаниковали после саммита G7: политолог объяснил, что значит заявление Кремля

В Кремле всё более нервно реагируют на сигналы из США. Политолог указал на признаки страха Москвы и попытки выиграть время для разработки новых сценариев.

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Кремль изменил тон в отношении Трампа — Россия увидела опасность после саммита G7 / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Ключевые тезисы:

Москва теряет уверенность в своём влиянии на Дональда Трампа

Политолог считает, что Россия начала сознательно затягивать время в переговорах

Отсрочка визита Виткоффа и Кушнера может быть выгодна россиянам

После саммита G7 в Кремле продемонстрировали заметное недовольство изменением международной повестки дня и возвращением внимания США к российско-украинской войне. Об этом, в частности, свидетельствует заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова, который обвинил Трампа в якобы "нагнетании вредных идей". Об этом сообщил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.

По мнению политолога, реакция Москвы свидетельствует о том, что там внимательно следят за изменениями в подходах Вашингтона и не скрывают обеспокоенности возможными последствиями.

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"Да, угроза для них существует. Думаю, они её видят, поэтому именно так и реагируют. Они видят, что ситуация меняется. Они прямо наехали на Трампа. Прозвучала фраза о том, что Трампу "поездили по ушам", то есть якобы что-то ему навязали", — отметил Рейтерович.

Эксперт обратил внимание, что подобная риторика может свидетельствовать о потере Кремлем уверенности в собственном влиянии на американского политика. По его словам, российская сторона привыкла считать себя одним из ключевых игроков, способных формировать позицию Трампа по международным вопросам.

"Но ведь это не только их прерогатива — что-то вкладывать Трампу в уши. Видно, что у них есть раздражение и определенный страх. Их очень устраивала история с Ираном, но они понимали, что когда она закончится, Трамп снова вернется к российско-украинской войне", — подчеркнул он.

Особое внимание политолог уделил тому, с какими результатами Россия подходит к новому этапу контактов с США. По его мнению, у Кремля нет весомых аргументов, которые могли бы продемонстрировать успехи российской стратегии.

"И оказалось, что на момент возвращения Путину, по большому счету, нечего показать Трампу. Он не может сказать, что у него всё под контролем и что Россия победоносно наступает. Наоборот, оказывается, что "король голый"", — сказал Рейтерович.

В этом контексте собеседник не исключает, что некоторые дипломатические процессы могут сознательно замедляться российской стороной для поиска более выгодных сценариев.

"Возможно, даже задержка визита Виткоффа и Кушнера связана именно с этим. Россияне начинают тянуть время, искать новые механизмы и варианты для себя. В любом случае сейчас события ускорились. Думаю, каждую неделю мы будем узнавать что-то новое в этом контексте", — подытожил Рейтерович.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно инициативы по мирным переговорам. Он подчеркнул, что встреча на полях G7 может стать платформой для обсуждения завершения войны и пользуется поддержкой западных партнеров, поэтому этот вопрос будет оставаться в центре дипломатических усилий. Пока реакция Кремля остается сдержанной.

Отметим, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга резко раскритиковал позицию европейских стран по поводу переговоров. По его словам, условия участия Европы должны быть пересмотрены, и это, по его мнению, влияет на перспективы вовлечения западных политиков в диалог.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Сергей Лавров высказал оценку готовности России к переговорам. Лавров подчеркнул якобы готовность к возобновлению диалога и раскритиковал политику США.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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