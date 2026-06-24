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Дроны атаковали важный ГПЗ в Оренбурге: вспыхнуло несколько пожаров

Мария Николишин
24 июня 2026, 09:42
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Андрющенко говорит, что это не первая атака на газоперерабатывающий завод.
Дроны атаковали важный ГПЗ в Оренбурге: вспыхнуло несколько пожаров
Удар по газоперерабатывающему заводу РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге
  • Спутники зафиксировали очаги возгорания на заводе
  • Работа нескольких аэропортов региона временно ограничена

В среду, 24 июня, в Оренбургской области РФ раздавались взрывы. Под удар беспилотников мог попасть местный газоперерабатывающий завод. Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

По данным канала, на территории предприятия зафиксировано несколько очагов пожаров. После взрывов в промзоне предприятия спутники фиксируют несколько точек возгорания. При этом местные жители насчитали как минимум три прилета.

видео дня

Аэропорт Оренбурга временно приостановил прием и отправку самолетов. Аналогичные ограничения введены в Орске и Ясном — авиасообщение там также приостановлено из соображений безопасности.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко написал, что это не первая атака на газоперерабатывающий завод.

По его словам, в прошлом году его атаковали несколько раз.

"Высокоточные осколки поразили промышленное предприятие и вызвали пожар. Детали уточняем, но официальные власти Оренбурга подтвердили поражение", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий российской газовой отрасли. Объект входит в состав "Газпрома" и играет важную роль в переработке природного газа и производстве газохимической продукции. Предприятие расположено в 1500 километрах от украинской границы.

Дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге — видео:

Дроны атаковали важный ГПЗ в Оренбурге: вспыхнуло несколько пожаров

Последствия ударов по российским НПЗ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что российский топливный рынок все сильнее ощущает последствия атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

По его словам, в Москве пока не считают ситуацию критической, хотя развитие событий во многом будет зависеть от дальнейшего состояния нефтепереработки.

"И хотя центральные власти РФ молчат об ударах наших дронов по Петербургу, но ведь россияне видят, что происходит. Поэтому важно и в дальнейшем наращивать интенсивность ударов", — подчеркнул он.

Дроны атаковали важный ГПЗ в Оренбурге: вспыхнуло несколько пожаров
НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 июня и утром в понедельник Москву и область атаковали дроны. Россияне писали, что недалеко от ТЦ "Садовод" и Московского НПЗ в районе Капотни ПВО разместили прямо на мосту.

В субботу, 20 июня, подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области России. Объект расположен на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.

В ночь на 16 июня ударные дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ. Известно, что в результате падения обломков БПЛА на нефтебазе произошел пожар.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко — руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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