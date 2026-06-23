Трамп неожиданно изменил позицию по отношению к России: что он сказал Зеленскому

В Киеве заметили новые сигналы из Вашингтона относительно санкций против РФ. В то же время украинские чиновники пока не спешат доверять обещаниям Трампа.

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Мирные переговоры — Трамп неожиданно изменил позицию в отношении России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Трамп считает, что успехи ВСУ на поле боя заставят Кремль сесть за стол переговоров

В Киеве заметили сигналы готовности США действовать более жестко против РФ

Президент США Дональд Трамп в ходе последних контактов с Владимиром Зеленским продемонстрировал заметное изменение подхода к вопросу завершения войны. По данным собеседников, близких к переговорному процессу, американский лидер всё больше склоняется к мнению, что именно успехи Украины на поле боя могут заставить Кремль серьёзно относиться к дипломатическим контактам. Об этом сообщил осведомленный источник во властных кругах в комментарии РБК-Украина.

По словам собеседника издания, в ходе нескольких бесед между президентами речь шла о том, каким образом можно создать условия для реального переговорного процесса. В Вашингтоне все меньше полагаются на одни лишь политические сигналы и призывы.

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"Трамп не очень верит, что можно просто словами чего-то сейчас добиться. А когда президент Зеленский оказывает давление на Россию всеми этими действиями — ударами на большие расстояния, активными действиями на фронте и т.д. — это доводит Россию до того состояния, когда дипломатия становится более вероятной", — подчеркнул собеседник.

Он уточнил, что такие оценки звучали не только в ходе одного разговора. Эта тема обсуждалась как в двусторонних контактах Зеленского и Трампа, так и во время их общения с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

Новые детали разговора между Зеленским и Трампом

Дополнительные подробности о настроениях американского президента обнародовало издание Financial Times. По информации журналистов, во время саммита G7 на прошлой неделе глава Белого дома положительно оценил последние действия украинских сил, направленные на поражение целей в глубине российской территории.

Как сообщили FT два источника, осведомленные о ходе закрытых обсуждений, Трамп был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" недавней кампанией Украины по нанесению ударов на большие расстояния по объектам в России, — пишет издание.

В то же время собеседники издания из числа украинских чиновников заявили, что последние контакты с американской стороной дают основания для сдержанного оптимизма. В Киеве заметили сигналы возможной готовности Вашингтона активнее поддерживать Украину и жестче реагировать на действия Москвы.

Несмотря на это, украинские чиновники не спешат с выводами. Они напоминают, что Трамп и раньше делал заявления, которые впоследствии не находили практического продолжения, а также неоднократно положительно отзывался о российском диктаторе Владимире Путине.

Особое внимание в ходе переговоров стороны уделили вопросам укрепления противовоздушной обороны и возможному расширению военно-технического сотрудничества. По данным FT, после личной беседы в Эвиан-ле-Бене Трамп дал понять, что высоко оценивает последние достижения украинской армии.

"Трамп сказал Зеленскому, что на него произвели впечатление последние военные результаты Киева", — сообщил один из украинских чиновников Financial Times.

Кроме того, после этой встречи Зеленский заявил, что Трамп и госсекретарь США Марко Рубио "впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях" в отношении ракет-перехватчиков Patriot, которые остаются одним из ключевых элементов защиты украинского неба.

Один из украинских чиновников сообщил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от переговоров между секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и представителями США по согласованию всех деталей.

В то же время, по данным западных дипломатов и участников закрытых переговоров, недовольство России действиями США начало усиливаться еще прошлым летом. В Москве считали, что Стив Виткофф неверно понял российскую позицию накануне встречи Путина и Трампа на Аляске в августе прошлого года. Тогда переговоры завершились противоречиво, поскольку выяснилось, что стороны значительно переоценили близость своих позиций. В Белом доме такие утверждения отвергли.

Когда может возобновиться переговорный процесс — комментарий эксперта

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что Украина заинтересована в начале переговорного процесса по прекращению войны уже летом. Россия же делает ставку на результаты своей наступательной кампании и пытается укрепить позиции с помощью массированных ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

Эксперт считает, что если активизировать переговоры летом не удастся, то осенью могут сформироваться дополнительные политические условия для их запуска. Он обратил внимание, что среди ключевых факторов в этот период будут не только выборы в Конгресс США, запланированные на 3 ноября, но и так называемые выборы в Государственную думу РФ, которые должны состояться 18–20 сентября.

По мнению Чаленко, эти избирательные процессы играют роль инструментов легитимизации российской власти, которая в настоящее время постепенно теряет поддержку общества в отношении милитаристского курса.

"Я понимаю, что на выборах в РФ "подтасовывают" необходимый результат, но всё равно, если опираться на показатели предыдущих выборов, где "Единая Россия" набрала около 50%, а сейчас их рейтинги показывают, что они даже до 30% не дотягивают, то это серьёзный фактор для использования политического момента, по крайней мере для организации многомесячного режима прекращения огня", — подытожил он.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Война России против Украины — что известно о ходе переговоров

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением относительно переговорного процесса. Он подчеркнул, что планы США по переговорам остаются ориентиром для дипломатических усилий и сейчас оцениваются как ключевой фактор для создания предпосылок к диалогу. Ситуация остается сложной.

Отметим, что госсекретарь США Марко Рубио во время выступления заявил об ограниченном прогрессе в мирных инициативах. По его словам, послание Путина было передано американской стороне, и это влияет на темпы подготовки переговоров.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский назвал ключевое условие возобновления прямых переговоров. Президент подчеркнул, что участие США и европейских партнеров должно быть неотъемлемой частью формата, и призвал к скоординированным шагам для обеспечения гарантий безопасности.

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Об источнике: Financial Times Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвящённая текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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