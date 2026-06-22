Лукашенко готовит Беларусь к войне с Украиной: раскрыты тревожные детали

Главное:
- В Беларуси существенно изменили законодательство в военной сфере
- Численность военнослужащих по контракту увеличилась в 1,5 раза
- За последние четыре года расходы на оборону выросли в пять раз
В представленном отчете белорусская оппозиция выделила ключевые тенденции, которые свидетельствуют об активной милитаризации страны.
В переданном главе МИД Украины Андрею Сибиге документе идет речь о подготовке к возможному вовлечению Беларуси в войну на стороне России. Об этом сообщил глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.
Легализация превентивного применения силы
Авторы доклада указывают, что за последние годы власти Беларуси существенно изменили законодательство в военной сфере. После внесения поправок в Конституцию страна отказалась от статуса нейтрального и безъядерного государства. Кроме того, новая Военная доктрина, принятая в 2024 году, допускает нанесение превентивных ударов в случае возникновения "непосредственной угрозы" и предусматривает возможность использования белорусской армии за пределами страны.
Расширение армии и мобилизационного ресурса
Согласно отчету, с 2022 года численность военнослужащих по контракту увеличилась примерно в полтора раза. Мобилизационный резерв оценивается в 289 тысяч человек. Одновременно на южном направлении формируется новое Южное оперативное командование, а общая численность вооруженных сил в перспективе может превысить 80 тысяч военнослужащих. Параллельно создается так называемое народное ополчение численностью до 150 тысяч человек. В стране также внедрены SMS-повестки и приняты нормы, позволяющие привлекать к военной службе осужденных.
Перевод экономики на военные рельсы
По данным оппозиции, за последние четыре года расходы на оборону выросли в пять раз. Белорусский военно-промышленный комплекс все теснее интегрируется с российским, а значительная часть деятельности предприятий оборонной отрасли переведена в закрытый режим. Только в 2024 году на вооружение было принято более 4 тысяч единиц новой военной техники и оборудования.
Максимальная интеграция с российскими войсками
Авторы документа утверждают, что военное сотрудничество Минска и Москвы достигло беспрецедентного уровня. На территории Беларуси продолжают находиться российские военные подразделения, размещается тактическое ядерное оружие и ракетные комплексы "Орешник". Кроме того, белорусские военнослужащие проходят подготовку при участии инструкторов, связанных с ЧВК "Вагнер".
Строительство рубежей и милитаризация молодежи
В отчете говорится о создании так называемой "линии Хренина" вдоль границ с Украиной, Польшей и Литвой. Одновременно модернизируются мосты, аэродромы и другие объекты инфраструктуры для обеспечения перемещения тяжелой военной техники. В образовательных учреждениях расширяются программы военной подготовки, а десятки тысяч детей ежегодно проходят через военно-патриотические лагеря.
Подготовка медицины и гражданского сектора к войне
По информации авторов доклада, Министерство здравоохранения Беларуси разработало инструкции по сортировке раненых в условиях военного времени. В Минске проверили около 5 тысяч убежищ и укрытий, регулярно тестируются системы оповещения населения. Для подразделений территориальной обороны и ополчения на местном уровне закупаются средства индивидуальной защиты, включая бронежилеты.
Накопление стратегических запасов
В документе отмечается, что обязательные резервы нефтепродуктов были увеличены вдвое — до 30 суток хранения. Также Минобороны расширило перечень гражданской техники, которая может быть мобилизована в случае введения военного положения. Согласно постановлению Совета министров от 15 мая 2026 года №249, транспорт предприятий может объединяться в специальные автоколонны для военных нужд.
Постоянные масштабные учения
Отдельно подчеркивается, что в 2026 году Беларусь продолжила практику регулярных военных маневров. По оценке оппозиции, такие учения используются не только для повышения боеготовности армии, но и для проверки мобилизационных ресурсов, а также поддержания высокого уровня готовности государственных структур к возможным кризисным сценариям.
В Объединенном переходном кабинете Беларуси заявили, что совокупность этих факторов свидетельствует о глубокой милитаризации страны и ее постепенном превращении в военный плацдарм России.
В ОП оценили смену риторики Лукашенко
В Киеве обратили внимание на то, что в последнее время заявления самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу войны РФ против Украины стали значительно менее категоричными.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что такая осторожность в публичных высказываниях может свидетельствовать о том, что белорусские власти учитывают возможные последствия и угрозы, которые возникнут в случае более глубокого вовлечения Беларуси в войну на стороне России.
Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.
Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".
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О персоне: Павел Латушко
Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель.
Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.
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