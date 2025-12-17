Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

Главное:
- Трамп не верит в то, что Путин хочет мира
- В администрации Трампа разделились во мнениях относительно цели Путина
Президент США Дональд Трамп в частном порядке считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине предусматривают захват всей страны, заявила глава администрации Белого дома Сьюзи Уэйлз.
В интервью Vanity Fair она сказала, что в 2018 году лидеры встретились в Финляндии, где Трамп, казалось, встал на сторону Путина, когда его спросили, верит ли он ему в отношении невмешательства Москвы в выборы 2016 года.
"Наблюдая за этим издалека в Хельсинки, — вспоминает она, — я подумала, что между ними существует настоящая дружба или, по крайней мере, восхищение. Но во время телефонных разговоров, которые мы вели с Путиным, все было очень неоднозначно. Некоторые из них были дружескими, а некоторые — нет".
По словам Уэйлз, в администрации Трампа разделились во мнениях относительно того, была ли цель Путина чем-то меньшим, чем полный захват Украины Россией. По ее словам, президент США Трамп "не верит" в то, что кремлевский диктатор "удовлетворится Донецкой областью".
"В частном порядке Трамп не верил в это. Он не верит, что Путин хочет мира. Дональд Трамп считает, что Путин хочет всю Украину", - заявила Уэйлз.
Самого Трампа Сьюзи Уэйлз описала как человека с "личностью алкоголика" для материала Vanity Fair. Себя она описывает как "эксперта в характерах людей".
Переговоры о мире: инсайд из Белого дома
На встрече представителей США и Украины удалось прийти к общему пониманию по большинству ключевых пунктов. Как сообщает Sky News со ссылкой на информированный источник, переговоры прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. По его словам, около 90% вопросов, касающихся конфликта между Украиной и Россией, уже согласованы, а центральное место в обсуждениях заняли гарантии безопасности.
Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.
Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.
Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".
Об источнике: Sky News
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
