Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

Алексей Тесля
17 декабря 2025, 02:19
19
В администрации Дональда Трампа разделились во мнениях относительно целей Кремля, говорит Сьюзи Уэйлз.
Белый дом, Трамп
В Белом доме раскрыли позицию Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Трамп не верит в то, что Путин хочет мира
  • В администрации Трампа разделились во мнениях относительно цели Путина

Президент США Дональд Трамп в частном порядке считает, что цели российского диктатора Владимира Путина в Украине предусматривают захват всей страны, заявила глава администрации Белого дома Сьюзи Уэйлз.

В интервью Vanity Fair она сказала, что в 2018 году лидеры встретились в Финляндии, где Трамп, казалось, встал на сторону Путина, когда его спросили, верит ли он ему в отношении невмешательства Москвы в выборы 2016 года.

видео дня

"Наблюдая за этим издалека в Хельсинки, — вспоминает она, — я подумала, что между ними существует настоящая дружба или, по крайней мере, восхищение. Но во время телефонных разговоров, которые мы вели с Путиным, все было очень неоднозначно. Некоторые из них были дружескими, а некоторые — нет".

По словам Уэйлз, в администрации Трампа разделились во мнениях относительно того, была ли цель Путина чем-то меньшим, чем полный захват Украины Россией. По ее словам, президент США Трамп "не верит" в то, что кремлевский диктатор "удовлетворится Донецкой областью".

"В частном порядке Трамп не верил в это. Он не верит, что Путин хочет мира. Дональд Трамп считает, что Путин хочет всю Украину", - заявила Уэйлз.

Самого Трампа Сьюзи Уэйлз описала как человека с "личностью алкоголика" для материала Vanity Fair. Себя она описывает как "эксперта в характерах людей".

Американский план окончания войны
/ Инфографика: Главред

Переговоры о мире: инсайд из Белого дома

На встрече представителей США и Украины удалось прийти к общему пониманию по большинству ключевых пунктов. Как сообщает Sky News со ссылкой на информированный источник, переговоры прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. По его словам, около 90% вопросов, касающихся конфликта между Украиной и Россией, уже согласованы, а центральное место в обсуждениях заняли гарантии безопасности.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

Читайте также:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

02:19Мир
Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

00:21Мир
В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

23:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний брак

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

Последние новости

03:07

РФ готовит экологическую катастрофу для большого города - генерал предупредил об угрозе

02:53

Сенсационное открытие: ученые нашли древнейшее свидетельство жизни на Земле

02:22

Новый режим освещения улиц стал ловушкой для водителей - предупреждение эксперта

02:19

Путин хочет захватить всю Украину: у Трампа сделали тревожное заявление

01:48

Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
01:30

Старший сын Дональда Трампа женится на светской львице - деталиВидео

01:25

Украинцам анонсировали повышение пенсий: кому и с какого возраста выплачивают

00:21

Войска Запада в Украине могут вступить в бой с армией РФ: Мерц назвал условие

16 декабря, вторник
23:07

В Киеве прогремели взрывы: дроны атакуют столицу, что известно

Реклама
22:55

"Россияне так не любят": что стоит за отказом Кремля от рождественского перемирия

22:23

Люди ставят жидкость для мытья посуды в духовку и остаются в восторге: в чем идеяВидео

22:23

Как часто надо купать кота: ответ удивит даже опытных хозяевВидео

22:19

Анджелина Джоли впервые показала шрамы после удаления молочных желез

21:28

Десятки россиян сожгли вместе с техникой: десантники разгромили врага на востокеВидео

21:27

Сын Киркорова отвернулся от отца: что произошло

21:18

Почему рождественское перемирие на фронте не имеет смысла - Жорин указал на нюанс

20:54

"Хроникам Нарнии" 20 лет: как сейчас выглядят дети-актеры из зимней сказки

20:47

Не навоз и пепел: эксперт назвал органическое удобрение из кухни для смородиныВидео

20:28

"Немедленно выселить": путинистка Долина окончательно лишилась квартиры

20:23

Как приготовить идеальную жареную картошку: главный секрет безупречного блюдаВидео

Реклама
19:56

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабряФото

19:43

Украина провела прямые переговоры с Россией - о чем договорилисьВидео

19:41

Иностранный клуб отказался от трансфера форварда "Динамо": что стало причиной

19:38

Роксолана Пыртко досье

19:27

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

19:19

Зеленский назвал главное условие проведения выборов в Украине и вероятные сроки

19:10

После Покровска оккупанты пойдут дальше: у Путина новый планмнение

19:02

"Широкая публика, конечно, не знала": Павел Зибров раскрыл диагноз Степана Гиги

18:40

Свет будут выключать не всем: Укрэнерго опубликовало новые графики на 17 декабря

18:14

В Украине изменили правила отключения света - кого затронут нововведения

17:59

Страх бизнеса перед властью: почему нужен публичный разговор Президента с бизнес-элитой

17:51

Страну атакует жесткая магнитная буря: названа опасная для здоровья дата

17:50

"Кричал на весь лес": мужчина в Украине нашел 1500-летний клад, что там былоВидео

17:46

В Украине может появиться новый налог - что известно

17:36

"Не хотел давать согласие": Леся Никитюк сделала большую услугу Степану ГигеВидео

17:34

Удастся ли закончить войну в Украине до Рождества - политолог раскрыл два варианта

17:32

Когда-то было самым большим в Европе: где находится самое длинное село в Украине

17:26

Что ждет украинских военных после войны - Зеленский назвал два сценария

17:09

Сколько еще сможет воевать Россия - генерал предупредил о планах Кремля по войне

16:55

Проблема не в генерации: эксперт назвал причину сложных графиков отключений

Реклама
16:27

План засекретили - раскрыто, когда войска стран-союзников могут появиться в Украине

16:23

Евро рекордно подорожал, доллар резко обвалился: новый курс валют на 17 декабря

16:06

Их можно уверенно переводить на газ: рейтинг надежных и "вечных" немецких авто

15:59

Большой пакет военной помощи от Британии: какие системы получат ВСУ

15:45

Одна вещи, которую нужно положить в карман: приметы в праздник 17 декабря

15:45

Украинцам рекомендуют в декабре раскладывать вату на кухне: для чего

15:44

"Много баловался": Козловский разоткровенничался о своей зависимости

15:36

"Нам будет непросто": генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действийВидео

15:30

Известная украинская актриса перенесла жизненно необходимую операцию

15:19

Как украинка стала последней принцессой Кореи - случайная встреча изменила историюВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять