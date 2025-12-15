У Трампа сделали важное заявление после переговоров Украины и США – СМИ

Главное:
- 90% вопросов между Россией и Украиной решены
- Переговоры были очень позитивными
Консенсус по ряду вопросов был достигнут на переговорах между Соединенными Штатами и Украиной.
Переговоры были очень позитивными, сообщает Sky News со ссылками на осведомленный источник.
"Есть еще некоторые вопросы, которые нужно обсудить, добавил чиновник, но президент США Дональд Трамп доволен прогрессом", - сообщается в заметке.
Чиновник заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной решены, и что гарантии безопасности были основной темой переговоров. Дональд Трамп считает, что он может заставить Россию согласиться на предоставление Украине гарантий, подобных статье 5 Атлантического договора.
Он добавил, что после последних переговоров произошли сдвиги в решении вопросов между россиянами и украинцами, а также состоялись более глубокие дискуссии по территориям.
Чиновник заявил, что Россия будет открыта к вступлению Украины в Европейский Союз, и что США считают, что Россия примет гарантии, предусмотренные соглашением.
Мирные переговоры набрали рекордные обороты: детали от СМИ
Попытки найти дипломатическое решение войны в Украине заметно усилились: переговоры сейчас ведутся гораздо активнее, чем в любой момент с начала полномасштабного вторжения РФ. Как сообщает Bild, международные посредники прилагают усилия, чтобы как можно быстрее приблизить стороны к соглашениям.
Переговоры о прекращении войны - новости по теме
Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.
Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.
Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".
Об источнике: Sky News
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
