У Трампа сделали важное заявление после переговоров Украины и США – СМИ

У Дональда Трампа прокомментировали переговоры с Украиной / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Главное:

90% вопросов между Россией и Украиной решены

Переговоры были очень позитивными

Консенсус по ряду вопросов был достигнут на переговорах между Соединенными Штатами и Украиной.

Переговоры были очень позитивными, сообщает Sky News со ссылками на осведомленный источник.

"Есть еще некоторые вопросы, которые нужно обсудить, добавил чиновник, но президент США Дональд Трамп доволен прогрессом", - сообщается в заметке.

Чиновник заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной решены, и что гарантии безопасности были основной темой переговоров. Дональд Трамп считает, что он может заставить Россию согласиться на предоставление Украине гарантий, подобных статье 5 Атлантического договора.

Он добавил, что после последних переговоров произошли сдвиги в решении вопросов между россиянами и украинцами, а также состоялись более глубокие дискуссии по территориям.

Чиновник заявил, что Россия будет открыта к вступлению Украины в Европейский Союз, и что США считают, что Россия примет гарантии, предусмотренные соглашением.

/ Инфографика: Главред

Мирные переговоры набрали рекордные обороты: детали от СМИ

Попытки найти дипломатическое решение войны в Украине заметно усилились: переговоры сейчас ведутся гораздо активнее, чем в любой момент с начала полномасштабного вторжения РФ. Как сообщает Bild, международные посредники прилагают усилия, чтобы как можно быстрее приблизить стороны к соглашениям.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

