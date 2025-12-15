Укр
Названа дата перемирия: о чем Украина договорилась с США и что ждет Донбасс

Юрий Берендий
15 декабря 2025, 20:32
Канцлер Германии раскрыл пять основных целей для переговоров с США по плану урегулирования войны России против Украины и назвал ключевой вопрос.
Названа дата перемирия: о чем Украина договорилась с США и что ждет Донбасс
Мерц назвал дату перемирия и раскрыл 5 целей переговоров / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие самые сложные вопросы в переговорах с США
  • Пойдет ли Украина на компромисс по территориям
  • Когда может начаться перемирие

15 декабря 2025 года президент Владимир Зеленский в рамках официального визита в Берлин провел новый раунд переговоров с американской делегацией об условиях окончания войны России против Украины. По итогам переговоров он провел совместную пресс-конференцию с канцером Германии Фридрихом Мерцом и раскрыл детали договоренностей с США.

Главред собрал основные заявил лидеров на совместной пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

5 целей переговоров для достижения мира

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 декабря очертил пять основных целей переговоров по завершению войны в Украине.

"Впервые с начала полномасштабной войны перемирие становится мыслимым", - также сказал Мерц.

Он отметил, что переговоры требуют терпения, ведь Россия затягивает время и выдвигает максимальные требования, продолжая агрессию, однако это не останавливает союзников.

  • Во-первых, после четырех лет войны нужно достичь перемирия, которое обеспечит сохранение суверенитета Украины.
  • Во-вторых, это перемирие должно быть подкреплено существенными юридическими и материальными гарантиями безопасности от США и европейских партнеров, что уже демонстрирует реальный прогресс.
  • В-третьих, перемирие разрабатывается совместно украинской, европейской и американской сторонами, что является результатом взаимопонимания и сотрудничества.
  • В-четвертых, соглашение не должно вредить единству и силе НАТО и ЕС, наоборот - оно должно их укрепить.
  • И, в-пятых, перемирие должно сохранять европейскую перспективу Украины и способствовать ее восстановлению, что поддерживают все стороны переговоров.

"Ключевым остается вопрос, как можно урегулировать вопрос территорий. Ответ на это может дать только украинский народ и украинский президент, которые защищают свою землю. И это украинский народ, хочу еще рассказать, который защищает свою территорию, свою землю уже почти четыре года. И здесь мы также единодушны. Украина решает вопрос территориальных уступок. Вчера и сегодня мы достигли важного прогресса в согласовании общей переговорной позиции. В конфиденциальных разговорах мы подробно объяснили наши позиции и мы внимательно слушали друг друга. Я надеюсь, что сегодня вечером мы достигнем следующего прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, США и Европой", - указал Мерц.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны (первоначальная версия) / Инфографика: Главред

Европа усилит давление на Москву

Мерц заявил, что параллельно союзники стремятся заставить Москву прекратить тактику затягивания и перейти к реальным шагам в направлении перемирия.

С этой целью Европа планирует последовательно усиливать давление на Россию. Прежде всего речь идет об использовании замороженных в Европе российских активов для финансирования вооружения Украины, что может стать важным и практичным шагом для укрепления безопасности.

"Первый шаг уже сделан. Эти активы заморожены на длительное время на новой правовой основе. И в четверг мы договоримся на политическом уровне. Я сделал предложение Европейской комиссии, и мы будем о нем говорить. Мы учитываем обоснованные замечания Бельгии и других стран. Германия и в дальнейшем будет тесным, тесным партнером Украины в нашем бюджете на следующий год", - указал он.

Какие самые сложные вопросы в переговорах с США

Зеленский подчеркнул, что Украина ведет переговоры прежде всего для того, чтобы ее интересы были учтены и защищены. Он отметил, что партнеры внимательно прислушиваются к Украине, готовы оказывать поддержку и искать решения, которые сделают мир достойным, а безопасность - гарантированной.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть эффективными и понятными прежде всего для украинского народа, выразив благодарность Германии за поддержку.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности Украины / Инфографика: Главред

Он сообщил, что в течение двух дней во время визита в Берлин продолжались активные встречи с американской делегацией, включая более пятичасовое заседание и несколько раундов переговоров. Зеленский добавил, что украинская делегация работает почти непрерывно, чтобы достичь результата, который будет отвечать интересам и уважению к народу Украины.

"Конечно, не все вопросы просты. Есть сложные вещи, в частности, что касается территории. Безусловно, все поднимаются вопросы. И здесь важно, чтобы мы все работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми. Диалога по территории было достаточно, и мне кажется, что пока у нас разные позиции, скажу откровенно. Но я думаю, что коллеги услышали мою личную позицию. Я очень рад, что я мог лично передать эту позицию. Но все готовы работать продуктивно, чтобы найти решения с уважением для Украины, которые приблизят реальное завершение войны. Украина готова продолжать работать максимально качественно, конструктивно, честно, чтобы финальное соглашение было сильным", - сказал глава государства.

Пойдет ли Украина на компромисс по территориям

Владимир Зеленский отметил, что эти дни стали первыми встречами в таком формате с участием Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и американской команды. Ранее консультации проходили на уровне рабочих групп и вместе с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. По его словам, в ряде направлений удалось достичь ощутимого прогресса.

Президент отметил, что не берется прогнозировать реакцию государства-агрессора на итоги этих переговоров, однако ключевое - украинскую сторону услышали. Он подчеркнул, что хорошо ориентируется в деталях войны, и для него принципиально важно, чтобы американские партнеры осознали все нюансы ситуации.

Пресс-конференция Зеленского и Мерца и пресс-конференция Зеленского и Мерца
Пресс-конференция Зеленского и Мерца / Фото: скриншот из видео

"Есть некоторые вещи, которые, на мой взгляд, деструктивные и точно не помогут нам. И важно, что я сегодня их не вижу в наших новых редакциях документов. Для меня это важно, потому что достоинство очень важно. Вопрос уступок точно не актуален. Я считаю, что вопрос территории болезненный. Россия хочет то, что она хочет, и мы можем не идти дальше. Это долгий диалог. Мы четко понимаем, что они хотят. Можем верить в это, может кто-то не верить, но мы четко знаем на сто процентов, чего они хотят. И важно, что американские партнеры четко меня поняли", - указал он.

Зеленский также отметил, что для него главным было четко и однозначно донести позицию Украины без двусмысленностей. Он отдельно подчеркнул, что между Украиной и Россией существуют принципиальные разногласия по территориальным вопросам, и это необходимо признавать и обсуждать открыто.

Давили ли США на Украину, чтобы она "отдала" России неоккупированные регионы Донбасса

Отвечая на вопрос о возможных требованиях США о передаче Украине неоккупированных районов Донбасса, Владимир Зеленский отметил необходимость корректного и уважительного отношения к делегации президента Трампа и подчеркнул, что не расценивает позицию Соединенных Штатов как давление или ультиматумы. По его словам, Украина воспринимает США как стратегического партнера.

"Поэтому я бы так сформулировал, что вопрос территорий относительно российского видения или российских требований мы услышали от США. Мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. И поэтому я также ничего не мог требовать от США, а передал коллегам из США, чтобы они передали россиянам наше видение", - добавил он.

Президент пояснил, что в переговорах есть чувствительные темы, в частности территориальные, в рамках которых стороны обмениваются мнениями, учитывают озвученные Россией намерения и пытаются четко донести украинскую позицию. Зеленский отметил, что доволен тем, что украинскую сторону слышат, а финальный результат по сложным вопросам, в частности территорий, станет понятным позже.

Какие гарантии безопасности обсуждают для Украины

Зеленский рассказал, что во время переговоров с Соединенными Штатами отдельное внимание уделяли вопросам гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что перед любыми дальнейшими действиями на фронте военные и гражданские должны четко понимать, какие именно гарантии безопасности будут предоставлены. Это принципиально важно, учитывая то, что США пока не предлагают Украине членство в НАТО, механизмы которого четко прописаны и понятны.

"Поэтому важно, что США воспринимают статью 5 НАТО плюс соответствующие гарантии безопасности. Мы просто сейчас работаем, чтобы все это было выписано. И у нас там есть прогресс. Я вижу детали от военных, которые они нарабатывали. Они выглядят очень неплохо, хотя это первый драфт. И вопрос мониторинга во время прекращения огня это часть, на мой взгляд, гарантий безопасности", - подчеркнул президент.

Также он сообщил, что поднимал вопрос контроля за соблюдением возможного режима прекращения огня: кто и в каком формате будет осуществлять мониторинг, а также какие санкции будут применяться в случае его нарушения.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика - Главред

По словам Зеленского, стороны согласились, что эти механизмы еще нужно детально проработать. Формат контроля на линии соприкосновения - с участием людей, технических средств или их сочетания - сейчас находится на стадии разработки, и этот вопрос он предложил дорабатывать военным специалистам, которые должны предоставить профессиональные предложения.

"Перемирие должно быть гарантировано материальными и существенными юридическими гарантиями со стороны США и Европы. Потому что это касается не только нас, но также американцев, которые также готовы, и господин Владимир упоминал статью 5 НАТО, подобные гарантии дать Украине, которые отражены в этой статье, для меня это очень большой прогресс", - сказал канцлер Германии Мерц.

Мерц предложил России перемирие на Рождество

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции России. По его словам, в течение последних дней европейцы, американцы и украинская сторона совместно наработали ряд предложений, которые должны быть переданы российской стороне для рассмотрения.

"Сейчас мяч лежит на российском столе, удастся ли до Рождества, чтобы хотя бы как минимум на время Рождества прекратить боевые действия. Потому что в течение последних недель и месяцев война эта в основном уничтожает гражданское население, садики, школы, это террор гражданского населения в Украине и, возможно, российское правительство имеет остатки человечности и может оставить людей в покое на несколько дней, хотя бы в течение Рождества (25 декабря, - ред.). И, может, это будет начало конструктивных, трезвых переговоров, которые приведут к длительному миру в Украине", - резюмировал Мерц.

Пойдет ли Путин на мир с Украиной - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик считает, что сейчас Россия не заинтересована в подписании мирного соглашения, однако для нее принципиально важно не прерывать сам переговорный процесс.

По его мнению, Владимир Путин стремится сохранить переговоры, поскольку рассматривает их как инструмент, который в конечном итоге может привести к результату, выгодному для Кремля.

А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь - не Украина. Эти переговоры - не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики по Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке", - сказал Кулик.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное урегулирование Трамп новости мирные переговоры Фридрих Мерц Мирный план Трампа
