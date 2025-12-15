Укр
Читать на украинском
Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

Алексей Тесля
15 декабря 2025, 23:23
Кратковременное перемирие могло бы стать сигналом для начала более масштабного и стабильного урегулирования войны.
Мерц, ВСУ
Фридрих Мерц высказался о вероятной дате перемирия / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Главное:

  • Мерц высказал предложение о возможном перемирии
  • Война в основном наносит ущерб гражданскому населению

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предложение о возможном рождественском перемирии с Россией.

В ходе пресс-конференции по результатам переговоров в Берлине он отметил, что российская сторона могла бы на несколько дней прекратить обстрелы, что стало бы первым шагом к мирному урегулированию.

видео дня

Немецкий канцлер подчеркнул, что война в течение последних недель и месяцев в основном наносит ущерб гражданскому населению, в частности разрушает детские сады и школы, фактически осуществляя террор против мирных граждан Украины.

При этом он также подчеркнул, что от действий России зависит дальнейшее развитие ситуации.

"Мяч сейчас на столе у российской стороны", — отметил канцлер ФРГ, призывая к конструктивным и трезвым переговорам, которые могли бы привести к длительному миру в Украине.

Мерц добавил, что кратковременное перемирие могло бы стать сигналом для начала более масштабного и стабильного урегулирования войны.

Важное заявление США о переговорах: что известно

На переговорах между США и Украиной удалось найти общее понимание по ряду ключевых вопросов. Как сообщает Sky News со ссылкой на информированный источник, встреча прошла в очень конструктивной атмосфере. По словам официального лица, около 90% спорных вопросов между Украиной и Россией уже урегулированы, при этом основное внимание уделялось вопросам гарантий безопасности.

Переговоры о прекращении огня: новости по теме

Ранее в РФ признались, чего ожидают от переговоров. Российский посол сказал правду о реальных намерениях Кремля по заключению мирного соглашения с Украиной.

Напомним, ранее в Bild заявили о решающем этапе переговоров. Белый дом настаивает на сложных компромиссах со стороны Украины.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил оптимизм относительно перспектив прекращения войны между Украиной и Россией. Он заявил, что мир в Украине "не за горами".

Читайте также:

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

