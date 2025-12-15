Влупит -6 и будет снег: какие регионы атакует зимний шторм

Погода в Одессе будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +9 градусов.

https://glavred.info/synoptic/vlupit-6-i-budet-sneg-kakie-regiony-atakuet-zimniy-shtorm-10724417.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 16 декабря

Когда температура воздуха опустится до -6 градусов

Где будут снегопады и туманом

Погода в Украине 16 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях будет туман с видимостью 200-500 м.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 16 декабря в Украине не будет дождей. В то же время ожидается мокрый снег и туман. В западных областях будет солнечно.

Температура воздуха в большинстве областей повысится до 4-7 градусов тепла. На востоке, Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине будет -1...+2 градуса.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 16 декабря

В Украине 16 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед на Левобережье страны. В восточных, центральных, Запорожской и северных областях будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму до 9°; в восточных областях ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 16 декабря в Украине будет прохладной. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до -4...+1 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода 16 декабря в Киеве

В Киеве 16 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред