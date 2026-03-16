"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

Известная украинская актриса Даша Трегубова раскрыла тайны съемок любимых публикой сериалов. Как призналась знаменитость в интервью 1+1, ее популярные партнеры по съемкам иногда попадали под горячую руку.
Актриса рассказала о своей работе со звездным коллегой Алексеем Нагрудным над сериалом "Скорби". Сценарий предполагал сцены активных ссор и даже драк между героями. Актриса призналась, что не ударить партнера по-настоящему было для нее задачей со звездочкой.
"Там много сцен ссор и даже драк. И, честно говоря, это непросто – сыграть все настолько эмоционально, но при этом случайно не ударить партнера по-настоящему. Признаюсь, несколько раз я все же немного переусердствовала. Мне кажется, он немного от меня "получил". Но это было нечаянно, честно", — рассмеялась Даша.
Знаменитость призналась, что в жизни она также достаточно импульсивный человек и может принимать спонтанные решения, не задумываясь. Актриса уверена, что это помогает ей не упускать возможности и делать жизнь интереснее.
"И мне это очень нравится. Если бы я каждый импульс долго обдумывала, то, наверное, пропустила бы много интересного в жизни. Я люблю жить именно так: увидела возможность и сразу действую. И, честно, еще ни разу об этом не пожалела", — поделилась Трегубова.
О персоне: Даша Трегубова
Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценаристка, продюсер и режиссер, сообщает Википедия.
Была ведущей программы "Ранок з Інтером" на телеканале "Інтер".
Участвовала в Конкурсе "Пані Україна-2006", завоевала титул 1-а Віце-Пані України.
Работала креативным продюсером и главным редактором киноподразделения "Систерз продакшн". Постоянная экспертка проекта "Все буде добре", соведущая "Битви екстрасенсів" и других на канале СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.
