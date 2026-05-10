Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в понедельник
- Как будет колебаться температура
Погода в Тернопольской области в понедельник, 11 мая, будет солнечной и теплой. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем прогнозируется +19…+24 градуса.
Температура в городе ночью составит +5…+7 градусов, а днем поднимется до +22…+24 градусов.
Украину накроет волна холода
Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в начале второй декады мая синоптические условия над Восточной Европой будут характеризоваться пониженным атмосферным давлением, а также активизацией циклонической деятельности.
По его словам, в течение недели в Украине местами возможны сильные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра.
Он также добавил, что самые низкие температурные показатели будут отмечаться в западных областях, возможны даже заморозки.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области на выходных будет преимущественно облачной. Температура днем не поднимется выше +21 градуса, а ночью даже возможны дожди.
В Житомирской области выходные пройдут под знаком прохлады и высокой пожарной опасности. Ночами температура будет опускаться до 5 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться максимум до 22 градусов.
Читайте также:
- Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая
- Срок — до конца мая 2026 года: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию
- Гороскоп Таро 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред