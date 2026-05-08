На Житомирщину надвигаются похолодание и гроза: когда погода резко изменится

В Житомирской области выходные 9–10 мая пройдут под знаком прохлады и высокой пожарной опасности. Ночами температура будет опускаться до 5 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться максимум до 22 градусов.
В воскресенье синоптики предупреждают о локальных дождях и грозах, поэтому погода станет более нестабильной. Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, суббота, 9 мая, пройдет без существенных осадков. В Житомире и по области ожидается переменная облачность, западный ветер 5–10 м/с. В городе ночью прогнозируют 7–9°, днем 19–21°, по области — от 5 до 10° тепла ночью и 17–22° днем.
В воскресенье, 10 мая, погода изменится: облачность останется переменной, однако местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Северо-западный ветер будет достигать 5–10 м/с. Температура ночью составит 5–10°, а днем — 15–20°.
Понедельник, 11 мая, снова вернет сухую погоду. Осадков не прогнозируется, ветер будет слабым, переменного направления. Ночная температура снизится до 2–7°, а днем поднимется до 19–24°.
Синоптики также отмечают, что 9 и 10 мая на территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класса), поэтому жителей просят быть максимально осторожными с огнем.
Погода в Украине — новости по теме
Как писал Главред, погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
В Днепре на выходных ожидается настоящая весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. В конце выходных атмосферные условия изменятся — усилится облачность и появится вероятность дождя.
8 мая погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.
Об источнике: Zhitomir.info
Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.
