Тина Кароль установила сумасшедший рекорд: что она сделала

Тина Кароль не только успешная певица, но и сильная спортсменка.

https://glavred.info/starnews/tina-karol-ustanovila-sumasshedshiy-rekord-chto-ona-sdelala-10763027.html Ссылка скопирована

Тина Кароль имеет роскошное тело / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Что сделала Тина Кароль

Сколько по времени длился рекорд

Какая его главная цель

Украинская известная певица Тина Кароль, которая славиться прекрасной физической формой, установила грандиозный рекорд.

Певица простояла в планке почти 2 часа и установила рекорд Украины во время благотворительного стрима

видео дня

Первоначально она планировала выдержать 4 часа и достичь уровня мировых рекордов, но в результате выстояла 1 час 54 мин. Это почти вдвое больше ее прошлогоднего результата (71 мин).

Тина Кароль победила планку:

Тина Кароль почти 2 часа стояла в планке / Скриншот Телеграм

Таким образом, она превзошла предыдущий национальный рекорд — обошла предыдущую рекордсменку Марию Несиную на 3 минуты. Результат фиксируется как новый рекорд Украины.

Главная цель установления рекорда – сбор средств для Сил Обороны Украины.

Тина Кароль и ее результаты / Фото Телеграм

Тина Кароль и ее рекорд:

Тина Кароль простояла в планке 2 часа / Скриншот Телеграм

Отметим, что Тина Кароль уже давно занимается спортом и имеет не только шикарное тело, а уже и задокументированные спортивные достижения. Например, как этот рекорд Украины.

Инфографика, Кароль / Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, впервые публично обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте.

Ранее также Виктория Бекхэм рассказала, что "очень серьёзная" борьба её дочери Харпер с угревой сыпью вдохновила подростка на создание собственного косметического бренда.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред