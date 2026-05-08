Тина Кароль установила сумасшедший рекорд: что она сделала

Украинская известная певица Тина Кароль, которая славиться прекрасной физической формой, установила грандиозный рекорд.
Певица простояла в планке почти 2 часа и установила рекорд Украины во время благотворительного стрима
Первоначально она планировала выдержать 4 часа и достичь уровня мировых рекордов, но в результате выстояла 1 час 54 мин. Это почти вдвое больше ее прошлогоднего результата (71 мин).
Таким образом, она превзошла предыдущий национальный рекорд — обошла предыдущую рекордсменку Марию Несиную на 3 минуты. Результат фиксируется как новый рекорд Украины.
Главная цель установления рекорда – сбор средств для Сил Обороны Украины.
Отметим, что Тина Кароль уже давно занимается спортом и имеет не только шикарное тело, а уже и задокументированные спортивные достижения. Например, как этот рекорд Украины.
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
