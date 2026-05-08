Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Роскошный вид без переплат: эксперты назвали альтернативу паркету для кухни

Руслан Иваненко
8 мая 2026, 00:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты объяснили, почему виниловое напольное покрытие LVP вытесняет классический паркет в современных кухнях
Кухня, пол
Полы LVP для кухни стремительно набирают популярность / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему LVP вытесняет паркет
  • Какие плюсы и минусы у этого покрытия
  • Как выбрать долговечный пол

При ремонте кухни выбор напольного покрытия становится одним из ключевых решений, ведь материал должен сочетать в себе эстетику, долговечность и устойчивость к ежедневным нагрузкам. В 2026 году специалисты все чаще рекомендуют альтернативу классическому деревянному паркету — роскошные виниловые доски (LVP).

Как сообщает hunker, этот тип покрытия стремительно набирает популярность благодаря сочетанию практичности и доступной стоимости.

видео дня

"По сравнению с традиционными паркетными покрытиями, LVP имеет более низкую цену и часто лучше выдерживает воздействие когтей домашних животных и хаос в многодетных семьях, оставляя меньше царапин, пятен и повреждений от воды, чем его деревянные аналоги", — отмечают эксперты.

Почему LVP становится трендом

За последнее десятилетие LVP-покрытия существенно усовершенствовались. Современные технологии позволяют максимально точно имитировать текстуру натурального дерева, что делает его привлекательным выбором для кухонных интерьеров.

Среди ключевых преимуществ:

  • водостойкость — важная характеристика для кухни;
  • повышенная устойчивость к царапинам;
  • простой уход (достаточно регулярной уборки);
  • широкий выбор дизайнов и фактур;
  • более доступная цена по сравнению с натуральной древесиной.

"Поскольку это искусственный материал, существует множество цветов, ширин досок, фактур и общих дизайнерских решений... LVP часто выбирают для кухни из-за низких требований к уходу, практичности и доступности", — говорится в материале.

Недостатки, о которых стоит знать

Несмотря на очевидные преимущества, эксперты обращают внимание и на слабые стороны такого покрытия. Главный минус — невозможность реставрации.

Если поверхность LVP повреждается, ее нельзя отшлифовать или восстановить, как это делают с деревянным полом. В большинстве случаев придется полностью заменять поврежденные элементы.

Также качество материала играет решающую роль.

"Те, кто использует низкокачественные материалы... быстро обнаруживают, что дешевые полы не обладают достаточной прочностью... и требуют замены уже через несколько лет", — предупреждают в публикации.

Узнайте больше о виниловом покрытии — смотрите в видео.

Ранее Главред писал о том, что некоторые предметы мебели имеют свойство надоедать. Предметы, которые когда-то казались нейтральными или практичными, со временем незаметно делают пространство однообразным. Актуальность сегодня заключается не в постоянной замене, а в усовершенствовании, а именно — в переходе к более выразительным силуэтам и предметам, которые сохраняют свою актуальность с течением времени.

Также о том, что в современном дизайне кухонь все чаще классические нижние шкафы заменяют выдвижными ящиками, которые считаются более эргономичным и функциональным решением. Специалисты по организации пространства отмечают, что выдвижные ящики обеспечивают полный доступ к содержимому без необходимости наклоняться или искать вещи в глубине шкафа.

Читайте также:

Об источнике: Hunker

Hunker — это американское онлайн-СМИ, специализирующееся на темах ремонта, дизайна интерьера, DIY-проектов, садоводства и обустройства жилья. Платформа работает с 2017 года и ориентирована на сочетание практических советов и трендов в сфере дома и быта.

Сайт публикует экспертные материалы, инструкции и обзоры решений для дома, а также сотрудничает со специалистами отрасли для повышения достоверности контента.

По данным аналитики, Hunker имеет миллионную аудиторию и входит в число популярных ресурсов в категории home improvement в США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ремонт интерьер кухня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

23:09Мир
У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

23:08Война
"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Помидоры растут как сумасшедшие: что положить в лунку при посадке

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

Температура резко снизится: в Украине начнется период дождей и гроз

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в мае

Последние новости

00:05

Роскошный вид без переплат: эксперты назвали альтернативу паркету для кухни

07 мая, четверг
23:09

Запасы на грани: цена на салатный овощ взлетела на четверть, какая уже стоимость

23:09

ЕС разочаровался в Трампе и готовит собственные переговоры с РФ – FT

23:08

У Путина случайно "слили" настоящие планы Кремля по войне в Украине и переговорам

22:53

"Немного неловко": Сумская трогательно обратилась к мужу

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
22:31

Эктор Хименес-Браво показал, как изменился после пластической операции

22:25

Тарелка горячая, а блюдо холодное: почему микроволновка нагревает посуду, а не еду

22:05

Рожденные в конкретные три месяца получат подарок судьбы до конца мая

22:04

Не просто любовь: почему на самом деле кошки следуют за хозяевами, ответ удивитВидео

Реклама
21:32

Томаты не будут болеть и дадут обильный урожай: что добавить в почву

21:20

Когда и как сажать перец в открытый грунт в 2026 году - лучшие даты

20:57

"Переговоры нецелесообразны": в Кремле назвали единственное условие окончания войны

20:57

"Никогда не поздно": HBO сделал заявление о втором сезоне "Гарри Поттера"

20:56

Погода в Днепре готовит разворот: синоптики рассказали, когда солнце сменит дождь

20:11

Упрямство в крови: три знака зодиака, которые всегда поступают по-своему

20:08

"Равные условия", похоже, уже формируются в кулуарах, – совладелец АГТ Горбуненко о непрозрачных решениях при подготовке к приватизации ОПЗ

19:55

"Мы не рекомендуем быть в Москве": Зеленский сделал предупреждение накануне 9 мая

19:54

Ровная морковь без прореживания: действенный метод посева, экономящий времяВидео

19:38

Камеры нашли даже в спальне: сосед, которому доверяли следил за семьей

19:33

Принц Гарри расстроился из-за новых фото Шарлотты: что случилось

Реклама
19:27

С 7 мая три знака зодиака будут грести деньги лопатой - кто они

19:24

Зачем добавлять корицу в воду для мытья пола: новый тренд в экологичной уборке

19:10

Пауза или ловушка: зачем РФ говорит о перемирии - Копытькомнение

19:03

Почему категорически нельзя ставить сирень в спальне: большинство не догадывается

19:01

Россия объявила о прекращении боевых действий на фронте

18:55

Залужный предложил "умную" мобилизацию: названы три модели, подробности

18:43

Запретные слова перед зеркалом: что нельзя говорить своему отражению

18:31

"Я в Киеве": муж популярной блогерши ответил на упреки в выезде из УкраиныВидео

18:31

Путешествия во времени возможны: неожиданное открытие ученых

18:27

СМИ назвали даты возможного массированного удара РФ по Киеву – в МВД отреагировали

18:05

Самый большой позор России за 20 лет: как парад в Москве стал ловушкой для Путина

17:55

Что обязательно нужно сделать с тюльпанами после цветения: секрет от садоводов

17:50

Как найти свой стиль: нестандартные советы стилиста, которые спасут любой гардеробВидео

17:35

Гривня внезапно начала расти: новый курс валют на 8 мая

17:19

Умеров поехал в США на переговоры: Зеленский поставил перед ним три задачи

17:19

Как уничтожить медведку без химии: один трюк спасает весь огородВидео

16:45

ВСУ поразили ракетный корабль "Каракурт": подробности удара в глубоком тылу РФ

16:40

Соседи - мечта: что посадить рядом с огурцами для увеличения урожаяВидео

16:38

Сколько кофе сыпать на одну чашку, чтобы вкус был как в кофейне - точные пропорции

16:23

Почему 8 мая нельзя занимать хлеб и соль: какой церковный праздник

Реклама
16:17

Кирилл Буданов: Борьба за правду является вопросом нашего стратегического превосходства

16:08

Град, грозы и шквалы налетят на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

16:07

"Это меня сломило": Панеттьери раскрыла причину отмены свадьбы с Кличко

15:38

Удар по кораблю РФ с "Калибрами": в ВМС заявили о "черноморском проклятии"

15:35

Как избавиться от мух на кухне: один простой продукт остановит нашествие насекомых

15:21

Как легко избавиться от пня: обычное средство творит чудесаВидео

15:17

Надвигаются сильные грозы: синоптики предупредили о непогоде на Тернопольщине

15:16

Когда День вышиванки в Украине в 2026 году: дата ежегодно меняется

14:49

РФ собралась атаковать Киев и требует перемирия: когда возможен удар и чего ожидатьФото

14:41

Более 1500 километров от границы: Зеленский заявил об успешных ударах по Перми

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять