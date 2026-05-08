Роскошный вид без переплат: эксперты назвали альтернативу паркету для кухни

Вы узнаете:
- Почему LVP вытесняет паркет
- Какие плюсы и минусы у этого покрытия
- Как выбрать долговечный пол
При ремонте кухни выбор напольного покрытия становится одним из ключевых решений, ведь материал должен сочетать в себе эстетику, долговечность и устойчивость к ежедневным нагрузкам. В 2026 году специалисты все чаще рекомендуют альтернативу классическому деревянному паркету — роскошные виниловые доски (LVP).
Как сообщает hunker, этот тип покрытия стремительно набирает популярность благодаря сочетанию практичности и доступной стоимости.
"По сравнению с традиционными паркетными покрытиями, LVP имеет более низкую цену и часто лучше выдерживает воздействие когтей домашних животных и хаос в многодетных семьях, оставляя меньше царапин, пятен и повреждений от воды, чем его деревянные аналоги", — отмечают эксперты.
Почему LVP становится трендом
За последнее десятилетие LVP-покрытия существенно усовершенствовались. Современные технологии позволяют максимально точно имитировать текстуру натурального дерева, что делает его привлекательным выбором для кухонных интерьеров.
Среди ключевых преимуществ:
- водостойкость — важная характеристика для кухни;
- повышенная устойчивость к царапинам;
- простой уход (достаточно регулярной уборки);
- широкий выбор дизайнов и фактур;
- более доступная цена по сравнению с натуральной древесиной.
"Поскольку это искусственный материал, существует множество цветов, ширин досок, фактур и общих дизайнерских решений... LVP часто выбирают для кухни из-за низких требований к уходу, практичности и доступности", — говорится в материале.
Недостатки, о которых стоит знать
Несмотря на очевидные преимущества, эксперты обращают внимание и на слабые стороны такого покрытия. Главный минус — невозможность реставрации.
Если поверхность LVP повреждается, ее нельзя отшлифовать или восстановить, как это делают с деревянным полом. В большинстве случаев придется полностью заменять поврежденные элементы.
Также качество материала играет решающую роль.
"Те, кто использует низкокачественные материалы... быстро обнаруживают, что дешевые полы не обладают достаточной прочностью... и требуют замены уже через несколько лет", — предупреждают в публикации.
Узнайте больше о виниловом покрытии — смотрите в видео.
Ранее Главред писал о том, что некоторые предметы мебели имеют свойство надоедать. Предметы, которые когда-то казались нейтральными или практичными, со временем незаметно делают пространство однообразным. Актуальность сегодня заключается не в постоянной замене, а в усовершенствовании, а именно — в переходе к более выразительным силуэтам и предметам, которые сохраняют свою актуальность с течением времени.
Также о том, что в современном дизайне кухонь все чаще классические нижние шкафы заменяют выдвижными ящиками, которые считаются более эргономичным и функциональным решением. Специалисты по организации пространства отмечают, что выдвижные ящики обеспечивают полный доступ к содержимому без необходимости наклоняться или искать вещи в глубине шкафа.
Об источнике: Hunker
Hunker — это американское онлайн-СМИ, специализирующееся на темах ремонта, дизайна интерьера, DIY-проектов, садоводства и обустройства жилья. Платформа работает с 2017 года и ориентирована на сочетание практических советов и трендов в сфере дома и быта.
Сайт публикует экспертные материалы, инструкции и обзоры решений для дома, а также сотрудничает со специалистами отрасли для повышения достоверности контента.
По данным аналитики, Hunker имеет миллионную аудиторию и входит в число популярных ресурсов в категории home improvement в США
