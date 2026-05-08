Роскошный вид без переплат: эксперты назвали альтернативу паркету для кухни

Эксперты объяснили, почему виниловое напольное покрытие LVP вытесняет классический паркет в современных кухнях

https://glavred.info/dim/roskoshnyy-vid-za-kopeyki-eksperty-nazvali-alternativu-parketu-dlya-kuhni-10762961.html Ссылка скопирована

Полы LVP для кухни стремительно набирают популярность / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Почему LVP вытесняет паркет

Какие плюсы и минусы у этого покрытия

Как выбрать долговечный пол

При ремонте кухни выбор напольного покрытия становится одним из ключевых решений, ведь материал должен сочетать в себе эстетику, долговечность и устойчивость к ежедневным нагрузкам. В 2026 году специалисты все чаще рекомендуют альтернативу классическому деревянному паркету — роскошные виниловые доски (LVP).

Как сообщает hunker, этот тип покрытия стремительно набирает популярность благодаря сочетанию практичности и доступной стоимости.

видео дня

"По сравнению с традиционными паркетными покрытиями, LVP имеет более низкую цену и часто лучше выдерживает воздействие когтей домашних животных и хаос в многодетных семьях, оставляя меньше царапин, пятен и повреждений от воды, чем его деревянные аналоги", — отмечают эксперты.

Почему LVP становится трендом

За последнее десятилетие LVP-покрытия существенно усовершенствовались. Современные технологии позволяют максимально точно имитировать текстуру натурального дерева, что делает его привлекательным выбором для кухонных интерьеров.

Среди ключевых преимуществ:

водостойкость — важная характеристика для кухни;

повышенная устойчивость к царапинам;

простой уход (достаточно регулярной уборки);

широкий выбор дизайнов и фактур;

более доступная цена по сравнению с натуральной древесиной.

"Поскольку это искусственный материал, существует множество цветов, ширин досок, фактур и общих дизайнерских решений... LVP часто выбирают для кухни из-за низких требований к уходу, практичности и доступности", — говорится в материале.

Недостатки, о которых стоит знать

Несмотря на очевидные преимущества, эксперты обращают внимание и на слабые стороны такого покрытия. Главный минус — невозможность реставрации.

Если поверхность LVP повреждается, ее нельзя отшлифовать или восстановить, как это делают с деревянным полом. В большинстве случаев придется полностью заменять поврежденные элементы.

Также качество материала играет решающую роль.

"Те, кто использует низкокачественные материалы... быстро обнаруживают, что дешевые полы не обладают достаточной прочностью... и требуют замены уже через несколько лет", — предупреждают в публикации.

Узнайте больше о виниловом покрытии — смотрите в видео.

Ранее Главред писал о том, что некоторые предметы мебели имеют свойство надоедать. Предметы, которые когда-то казались нейтральными или практичными, со временем незаметно делают пространство однообразным. Актуальность сегодня заключается не в постоянной замене, а в усовершенствовании, а именно — в переходе к более выразительным силуэтам и предметам, которые сохраняют свою актуальность с течением времени.

Также о том, что в современном дизайне кухонь все чаще классические нижние шкафы заменяют выдвижными ящиками, которые считаются более эргономичным и функциональным решением. Специалисты по организации пространства отмечают, что выдвижные ящики обеспечивают полный доступ к содержимому без необходимости наклоняться или искать вещи в глубине шкафа.

Читайте также:

Об источнике: Hunker Hunker — это американское онлайн-СМИ, специализирующееся на темах ремонта, дизайна интерьера, DIY-проектов, садоводства и обустройства жилья. Платформа работает с 2017 года и ориентирована на сочетание практических советов и трендов в сфере дома и быта. Сайт публикует экспертные материалы, инструкции и обзоры решений для дома, а также сотрудничает со специалистами отрасли для повышения достоверности контента. По данным аналитики, Hunker имеет миллионную аудиторию и входит в число популярных ресурсов в категории home improvement в США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред