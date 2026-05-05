Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

Марина Иваненко
5 мая 2026, 23:45
Безопасно ли новое постельное белье из магазина — какие вещества могут оставаться на ткани и как правильно подготовить белье к использованию.
Нужно ли стирать новое постельное белье?
Нужно ли стирать новое постельное белье? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Нужно ли стирать новое постельное белье
  • Как правильно стирать белье в первый раз

Многие считают, что новое постельное белье из магазина чистое. Оно выглядит идеально выглаженным, свежим, и к нему никто не прикасался. Однако специалисты утверждают, что застилать кровать только что распакованным комплектом — не очень хорошая идея. Главред расскажет, почему первая стирка обязательна и как сделать ее правильно.

видео дня

Невидимая грязь и "химия", о которой вы не догадываетесь

Хотя на новом белье никто не спал, оно не является стерильным. Как сообщает издание NLC, в процессе производства, упаковки и транспортировки на ткань попадают пыль и другие загрязнители.

Кроме того, производители часто обрабатывают ткань специальными веществами, чтобы она держала форму, не мялась в упаковке и имела привлекательный вид. Эти соединения могут вызвать зуд, раздражение кожи и аллергические реакции.

Видео о том, как правильно стирать постельное белье в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

Комфорт и гигиена: что дает первая стирка

Первая стирка решает две задачи одновременно. Во-первых, она смывает остатки производственной химии и пыли. Во-вторых, делает ткань значительно более приятной на ощупь.

Новое постельное белье часто бывает жестким, а после стирки волокна размягчаются, и спать на таком постельном белье гораздо комфортнее.

Ошибки во время стирки
Ошибки во время стирки / Инфографика: Главред

Как правильно стирать новый комплект постельного белья

Чтобы не испортить вещь при первой же стирке, стоит придерживаться простых рекомендаций.

Читайте этикетку — хлопок, лен и шелк требуют разных температурных режимов. Не стоит стирать новое постельное белье вместе с полотенцами или одеждой.

Для первой стирки не нужны агрессивные порошки — достаточно небольшого количества деликатного средства. Для чувствительных тканей лучше выбирать холодную воду, чтобы избежать усадки. Для более прочных материалов ориентируйтесь на рекомендации производителя.

Как правильно сушить белье

После завершения стирки белье следует достать из машинки как можно быстрее. Если оно долго будет оставаться влажным в барабане, появятся заломы и неприятный запах.

Если вы пользуетесь сушилкой, выбирайте средний или низкий температурный режим. Также отличным вариантом является сушка на свежем воздухе, но, опять же, проверьте на этикетке, не повредит ли ткани прямой солнечный свет.

Ранее мы рассказывали о том, что кондиционер после зимы может работать хуже и потреблять больше электроэнергии. Какие простые шаги помогут подготовить его к лету и сэкономить деньги.

Вас может заинтересовать:

NLC

NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей.

Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

постель стирка интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:59Война
Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в Сумах

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в Сумах

23:23Война
У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

23:11Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Последние новости

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурах

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

22:49

Госдеп дал "зеленый свет" JDAМ и не только: что и в каких объемах получат ВСУ

22:12

Дневной максимум поднимется: какой будет температура на Днепропетровщине

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

Реклама
21:15

Хороший урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

19:48

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:45

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпаниюВидео

19:42

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по ЗапорожьюФото

Реклама
19:12

Тарас Барабаш досье

19:08

На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

19:04

Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасенияВидео

18:52

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибшихФото

18:49

Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

18:43

Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранитьВидео

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

17:00

"Патриотизм формируется вокруг практических действий", – Ивашин

16:50

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против КремляВидео

16:47

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

16:44

Хватит ли мощности солнечных панелей для всего дома: что важно знать

16:41

Политику в сфере азартных игр могут передать Минфину: в законопроекте появилась поправка

Реклама
16:34

Гороскоп на завтра, 6 мая: Ракам — приятные новости, Весам — развлечения

16:34

Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетияВидео

16:24

Чем восхищал Met Gala 2026: камбэк Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная операВидео

16:09

"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когдаФото

15:44

Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

15:41

"Приложить все усилия": чиновник объяснил, как Украина усиливает давление на РФ

15:39

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

15:39

Доллар и евро внезапно обвалились: появился новый курс валют на 6 мая

15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять