Безопасно ли новое постельное белье из магазина — какие вещества могут оставаться на ткани и как правильно подготовить белье к использованию.

Нужно ли стирать новое постельное белье?

О чем вы узнаете:

Нужно ли стирать новое постельное белье

Как правильно стирать белье в первый раз

Многие считают, что новое постельное белье из магазина чистое. Оно выглядит идеально выглаженным, свежим, и к нему никто не прикасался. Однако специалисты утверждают, что застилать кровать только что распакованным комплектом — не очень хорошая идея. Главред расскажет, почему первая стирка обязательна и как сделать ее правильно.

Невидимая грязь и "химия", о которой вы не догадываетесь

Хотя на новом белье никто не спал, оно не является стерильным. Как сообщает издание NLC, в процессе производства, упаковки и транспортировки на ткань попадают пыль и другие загрязнители.

Кроме того, производители часто обрабатывают ткань специальными веществами, чтобы она держала форму, не мялась в упаковке и имела привлекательный вид. Эти соединения могут вызвать зуд, раздражение кожи и аллергические реакции.

Комфорт и гигиена: что дает первая стирка

Первая стирка решает две задачи одновременно. Во-первых, она смывает остатки производственной химии и пыли. Во-вторых, делает ткань значительно более приятной на ощупь.

Новое постельное белье часто бывает жестким, а после стирки волокна размягчаются, и спать на таком постельном белье гораздо комфортнее.

Как правильно стирать новый комплект постельного белья

Чтобы не испортить вещь при первой же стирке, стоит придерживаться простых рекомендаций.

Читайте этикетку — хлопок, лен и шелк требуют разных температурных режимов. Не стоит стирать новое постельное белье вместе с полотенцами или одеждой.

Для первой стирки не нужны агрессивные порошки — достаточно небольшого количества деликатного средства. Для чувствительных тканей лучше выбирать холодную воду, чтобы избежать усадки. Для более прочных материалов ориентируйтесь на рекомендации производителя.

Как правильно сушить белье

После завершения стирки белье следует достать из машинки как можно быстрее. Если оно долго будет оставаться влажным в барабане, появятся заломы и неприятный запах.

Если вы пользуетесь сушилкой, выбирайте средний или низкий температурный режим. Также отличным вариантом является сушка на свежем воздухе, но, опять же, проверьте на этикетке, не повредит ли ткани прямой солнечный свет.

NLC NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей. Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

