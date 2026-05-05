На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

Вы узнаете:
- Как будет устроен первый "дом" за пределами Земли
- Как люди будут жить без воздуха и привычной гравитации
- Какие риски скрывает жизнь вдали от Земли
Американское космическое агентство NASA объявило о планах обеспечить постоянное проживание людей на Луне уже в течение ближайших семи лет.
Проект реализуется в рамках программы Artemis program и оценивается примерно в 24 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.
По словам представителей агентства, целью миссии является не просто повторить достижения прошлого, а создать устойчивое присутствие человека за пределами Земли.
"Пришло время снова поверить. На этот раз целью будут не флаги и следы. На этот раз главное остаться", - заявил администратор NASA Джаред Айзекман.
Первые шаги уже начались
Подготовка к миссии идет полным ходом. Коммерческие посадочные модули уже доставляют оборудование на южный полюс Луны - регион, где ученые рассчитывают найти запасы льда.
В ближайшие годы туда отправятся автоматические зонды, которые займутся картографированием поверхности, анализом радиационного фона и тестированием систем связи.
Важную роль сыграет спутник Lunar Pathfinder, разработанный британской компанией Surrey Satellite Technology Ltd. Он обеспечит стабильную связь с Землей даже с обратной стороны Луны, где прямой сигнал невозможен.
Как будут жить на Луне
База разместится в районе южного полюса - одном из самых перспективных мест для будущих миссий. Несмотря на экстремальные условия, включая длительные ночи и низкие температуры, именно здесь было обнаружено залежи льда, который может стать источником воды и топлива.
К 2032 году планируется создание герметичного лунохода, разработанного японской компанией Toyota. Он станет мобильным домом для астронавтов и позволит им перемещаться по поверхности Луны на большие расстояния.
Если проект будет реализован в заявленные сроки, человечество впервые в истории сможет закрепиться за пределами Земли не на дни или недели, а на постоянной основе.
Об источнике: The Daily Star
The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
