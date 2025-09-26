Укр
Первый человек на Марсе: в NASA выбрали новых кандидатов в астронавты

Алексей Тесля
26 сентября 2025, 02:30
4
Кандидатов ждут два года интенсивной подготовки, после чего они смогут участвовать в миссиях NASA по освоению космоса.
NASA готовит экспедицию на Марс / Коллаж Главред, фото Pexels/Pixabay, Pixabay/Sttefan

Важное:

  • Представлена новая группа кандидатов в астронавты — 10 человек
  • Один из этих людей, возможно, станет первым, кто высадится на Марсе

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) представило новую группу кандидатов в астронавты — 10 человек, четверо мужчин и шесть женщин, вошедшие в 24-й класс подготовки астронавтов.

Это первый набор с 2021 года, и один из этих людей, возможно, станет первым, кто высадится на Марсе, пишет Daily Mail.

Из более чем 8000 претендентов отобрали лучших. Теперь их ждут два года интенсивной подготовки, после чего они смогут участвовать в миссиях NASA по освоению космоса — от службы на коммерческих орбитальных станциях до межпланетных полётов.

Кто вошёл в новый отряд

  • Бен Бейли (38 лет) — пилот-испытатель и уорент-офицер армии США с более чем 2000 часами налета на 30 типах летательных аппаратов, включая Black Hawk и Chinook.
  • Лорен Эдгар (40 лет) — геолог с 17-летним опытом исследований Марса, участвовала в миссиях NASA с марсоходами и подготовке миссии Artemis III.
  • Адам Фурманн (35 лет) — майор ВВС США и пилот-испытатель с 2100 часами налета, включая боевые, и двумя магистерскими степенями.
  • Кэмерон Джонс (35 лет) — ещё один лётчик-испытатель ВВС с опытом управления более чем 30 различными типами самолётов.
  • Юрий Кубо (40 лет) — инженер-электрик и специалист в сфере коммерческих космических запусков, ранее работал в NASA и SpaceX.
  • Ребекка Лоулер (38 лет) — бывший лейтенант-коммандер ВМС США и пилот-испытатель, выпускница Школы летчиков-испытателей ВМС.
  • Анна Менон (39 лет) — участница миссии Polaris Dawn от SpaceX в 2024 году, где был совершен первый в истории коммерческий выход в открытый космос.
  • Имельда Мюллер (34 года) — врач-подводник и офицер ВМС США, отвечавшая за безопасность в экстремальных исследованиях.
  • Эрин Оверкэш (34 года) — пилот, инженер и спортсменка мирового уровня по регби, специалист по биоастронавтике.
  • Кэтрин Спайс (43 года) — лётчик-испытатель и капитан Корпуса морской пехоты США, налетавшая более 2000 часов, включая 300 в боевых условиях.
Важное открытие NASA: ученые раскрыли детали

NASA объявило о значимом научном прорыве: на Марсе обнаружены следы, которые могут указывать на наличие микробной жизни в древности. По словам исследователей, один из образцов, собранный марсоходом Perseverance, стал самым убедительным доказательством возможного существования жизни, когда-либо найденным на Красной планете.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне.

