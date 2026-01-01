Укр
"Есть два сценария": что стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина"

Руслан Иваненко
1 января 2026, 18:19эксклюзив
Эксперт объяснил, как фейковая история о дронах стала инструментом давления России на Запад.
'Есть два сценария': что стоит за спектаклем с 'дронами на резиденцию Путина'
Почему Кремль придумал атаку дронов и как это связано с переговорами / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • РФ заявила об "атаке дронов" без доказательств
  • Позже Кремль обнародовал фейковую карту
  • Переговоры по войне фактически на паузе

После двусторонних переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским Россия прибегла к очередной информационной провокации, заявив о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области.

Об истинных мотивах Москвы и перспективах переговорного процесса по завершению войны в Украине в 2026 году в интервью Главреду рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

Переговорный процесс фактически поставлен на паузу

По его словам, переговорный процесс сейчас фактически поставлен на паузу до следующего раунда. В то же время Кремль, по мнению эксперта, сосредоточится на двух ключевых направлениях: эскалации боевых действий в Украине и давлении на восточный фланг НАТО, а также попытках "переманить" Дональда Трампа через различные бизнес-предложения.

Кремль пытается добиться снятия санкций

"Логика Кремля проста: Трамп должен начать снимать санкции, по крайней мере американские, и начать бизнес с Россией, фактически игнорируя войну в Украине и угрозы для НАТО", - пояснил Жовтенко.

Эксперт отметил, что в случае успеха такой стратегии так называемый мирный процесс потеряет актуальность и будет полностью свернут. Если же россиянам не удастся достичь желаемого, они временно "отпустят" ситуацию, пытаясь выжать из нее максимум, а затем снова вернутся с мирными инициативами - особенно после болезненных ударов по российским энергетическим гигантам.

"Россия снова будет говорить, что хочет мира, а Трамп - Нобелевской премии мира, и что они готовы его в этом поддержать. Но при условии, что давление будет уже не символическим, а конкретным - на Украину и Европу", - отметил эксперт.

Европе стоит действовать без ожидания США

Жовтенко очертил два базовых сценария развития событий, подчеркнув, что решающим фактором станет позиция европейских стран. Он убежден, что Европе стоит перестать оглядываться на Трампа на операционном уровне и действовать самостоятельно.

"Если у коалиции решительных есть план развертывания стабилизационных сил в Украине, его нужно реализовывать уже сейчас, не дожидаясь договоренностей Трампа с Россией", - заявил он.

По мнению эксперта, ожидания, что Трамп выполнит обещание быстро прекратить боевые действия, являются иллюзорными. Зато ситуация может измениться только тогда, когда Европа поставит США перед фактом готовности к конкретным действиям - с размещенными силами, мониторинговыми миссиями и четким планом безопасности.

"Вопрос сейчас не в Трампе. Вопрос - в лидерах коалиции решительных и их готовности брать ответственность", - подытожил Тарас Жовтенко.

Заявления Путина о войне

Ранее Владимир Путин заявлял, что если Украина не согласится "завершать дело миром", Россия решит этот вопрос силовым путем. Он также отметил, что из-за скорости украинского наступления "заинтересованность РФ в выводе ВСУ" с оккупированных территорий "сведена к нулю".

Атака на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал Главред, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что якобы Киев в ночь на 29 декабря совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

Кроме того,

Кроме того, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что во время последнего разговора президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.

Напомним, что президент Владимир Зеленский опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию. По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

О персоне: Тарас Жовтенко

Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете.

Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе.

Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

война в Украине Владимир Путин атака дронов Переговоры о прекращении огня Тарас Жовтенко
