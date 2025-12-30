Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

Сразу с прекращением огня должна заработать мониторинговая миссия.

О чем заявил Зеленский во время разговора с журналистами

Основное:

Решение о возможном размещении войск США в Украине может принять только Трамп

Украина настаивает, что ключевым элементом гарантий безопасности должна стать международная мониторинговая миссия

Партнеры должны четко определить механизмы реагирования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информацию о возможной отправке американских военных в Украину может подтвердить только президент США Дональд Трамп. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос с Вашингтоном и представителями международной "коалиции решительных". Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Комментируя заявление премьера Польши Дональда Туска о якобы готовности США разместить войска на украинской территории, Зеленский отметил, что такие решения принимает исключительно американская сторона. Он подчеркнул, что присутствие иностранного контингента могло бы стать мощным элементом системы гарантий безопасности для Украины.

Глава государства также очертил ключевые требования к будущим гарантиям безопасности. Первым этапом, по его словам, должен стать запуск международной мониторинговой миссии, которая будет работать одновременно с прекращением огня. Миссию планируют передать под руководство партнеров, имеющих необходимые технологические возможности - спутниковое наблюдение и дроновую инфраструктуру.

Вторым компонентом гарантий Зеленский назвал четко прописанные механизмы реагирования партнеров в случае нарушения договоренностей. Украина, по его словам, ожидает, что такие пункты станут неотъемлемой частью будущих соглашений.

Кроме этого, во время общения с журналистами голосовыми сообщениями в чате Офиса президента, Зеленский отметил, что первые документы по мирному плану будут готовы для подписания уже в январе. В то же время глава государства отметил, что подписание этих документов будет зависеть от желания сторон.

Также президент сообщил, что готов к встрече с Путиным в любом формате.

Чем закончились переговоры Трампа и Зеленского - мнение эксперта

Переговоры во Флориде между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не привели к дипломатическому прорыву, считает российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин.

По его словам, неясной остается и ситуация с гарантиями безопасности. Вероятно, Вашингтон пытается переложить большую часть ответственности за безопасность Украины на Европу.

"Показательны и слова Трампа о том, что Путин, с которым он разговаривал перед переговорами, не хочет простого прекращения огня, а хочет соглашения, которое завершит войну (...) Путин отказался даже от временного прекращения огня, в том числе и для проведения референдума по мирному соглашению, который может инициировать Зеленский", - отметил Невзлин.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Война России против Украины может завершиться в 2026 году, поскольку численность российской армии впервые перестала расти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Также важно:

Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа": замораживание войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. 6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

