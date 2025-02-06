Кто и когда представит мирный план Трампа: Келлог раскрыл детали

Мирный план представит лично Дональд Трамп, но лишь со временем.

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Команда Трампа продолжает работу над мирным планом - Келлог / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Главное из заявления Келлога:

Мирный план не будет представлен на Мюнхенской конференции

Трамп лично представит мирный план, но со временем

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

В комментарии Newsmax Келлог лично опроверг информацию Bloomberg о том, что план Трампа будет представлен 14-16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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По словам чиновника, план представит лично Трамп, но позже – не на следующей неделе.

"И, знаете, лицо, которое представит мирный план, — это президент США, а не Кит Келлог. Мы собираемся довести это до него, помочь ему, довести это до точки, когда он это представит. Но на следующей неделе этой совсем не произойдет", - сказал Келлог.

Также Кит Келлог подчеркнул, что ожидаются "прекрасные дискуссии с высокопоставленными руководителями в европейской среде". Полученные данные будут потом переданы американскому президенту.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Планы Трампа по завершению войны – что об этом известно:

Как сообщал Главред, в начале января Кит Келлог говорил, что администрация Трампа надеется найти решение по российско-украинской войне за 100 дней после инаугурации. Также Келлог уточнил, что Трамп будет стремиться обеспечить справедливый мир.

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план, как заставить главу Кремля пойти на уступки, написали журналисты The Wall Street Journal. Чтобы надавить на Москву, Белый дом может либо усилить санкции, либо добиться снижения цены на нефть.

Уже 20 февраля ожидается визит Кита Келлога в Украину, написали журналисты Суспільне со ссылкой на свои источники в Офисе президента. Как утверждают журналисты, эту дату выбрали в Белом доме.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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