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Спецпредставитель Трампа собирается в Украину: в СМИ раскрыли дату визита

Руслана Заклинская
6 февраля 2025, 00:29
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Спецпредставитель США по вопросам Украины посетит Киев после Мюнхенской конференции.
Спецпредставитель Трампа собирается в Украину: в СМИ раскрыли дату визита
Кит Келлог посетит Киев после Мюнхенской конференции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео на YouTube

Кратко:

  • Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Кэллог прибудет в Украину после Мюнхенской конференции по безопасности
  • Визит запланирован на 20 февраля

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Кэллог посетит Украину после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20 февраля. Об этом сообщило Суспільне со ссылками на источники в Офисе президента Украины.

"Визит спецпредставителя Келлога планируется на 20-е февраля, эту дату предложила американская сторона", - рассказали источники изданию.

видео дня

Отметим, что визит в Украину Кита Келлога должен был состояться еще в январе, до инаугурации президента США Дональда Трампа. Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что дата была согласована.

Однако позже визит перенесли. Представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил, что поездку отложили по юридическим причинам.

Заявления Келлога относительно войны в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Зеленский, по словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога, якобы готов смягчить свою позицию по территориям для завершения войны. Келлог добавил, что российский диктатор Владимир Путин также будет вынужден идти на уступки.

Также 6 февраля стало известно, что стратегию Дональда Трампа по завершению войны России против Украины планируют представить на Мюнхенской конференции по безопасности с 14 по 16 февраля. Презентацию проведет специальный представитель Трампа Кит Келлог.

План, который представит специальный представитель Трампа, предусматривает "мир через силу". Он включает возможность замораживания войны, сохранение оккупированных территорий в неопределенном состоянии и предоставление Украине гарантий безопасности, сообщает Bloomberg.

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Кто такой Кит Кэллог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келлог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну через переговоры с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот - усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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