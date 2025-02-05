Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление

Юрий Берендий
5 февраля 2025, 18:04
282
Остановка помощи со стороны Соединенных Штатов точно ударит по мощи государства и способности Украины защищаться, отметил Зеленский.
Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление
Зеленский ответил, сможет ли Украина выиграть войну без поддержки США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • США не уменьшили помощь Украине
  • Говорить о новых пакетах помощи пока рано
  • Украина может не выдержать без помощи США

США не уменьшили помощь Украине после смены администрации Белого дома, однако пока речь не идет о новых пакетах помощи. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Он также выразил благодарность США за сохранение военной помощи.

видео дня

По словам Зеленского пока рано говорить о новых пакетах помощи от США.

"Пока об этом рано говорить, но мы начали общаться и коммуницировать с американской командой", - сказал глава государства.

Смотрите видео с заявлением Зеленского о военной помощи от США:

Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление
Фото: скриншот

Он отметил, что накануне общался с журналистами такого уровня, как господин Келлог и господин Вольц. Также запланированы встречи и переговоры со всей командой специалистов из США, которые сосредоточены на вопросах войны между Россией и Украиной.

"Поэтому с помощью все нормально. Слава Богу. Благодарен за это", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина одержать победу без поддержки США, Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения эта помощь была критически важной. Ситуация была крайне сложной, и страна могла оказаться под угрозой оккупации. Однако благодаря мужеству украинского народа, силе армии и поддержке международных партнеров удалось выстоять.

"И поэтому я не хотел бы даже фантазировать, что будет, если война будет продолжаться, но уже война будет России против Украины без США. Я бы не рисковал так и сегодня делать даже выводы, что может быть. Это очень рискованно. То, что это ударит точно по нашей мощи, то, что это, безусловно, ударит по нашим возможностям защищать землю. Мы будем слабее и удержим ли мы? Я не уверен", - резюмировал Зеленский.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и РФ провели обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 150 украинских защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Также глава государства подписал законы о продлении военного положения и мобилизации с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной Рады. Это уже пятнадцатое продление военного положения в Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Плане победы предусмотрено привлечение партнеров к инвестициям и совместной разработке природных ресурсов Украины, что представляет общий стратегический интерес.

Другие новости:

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский военная помощь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

19:12Украина
США представят мирный план Трампа уже на следующей неделе: что в него войдет - СМИ

США представят мирный план Трампа уже на следующей неделе: что в него войдет - СМИ

19:06Украина
Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

19:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

Последние новости

19:12

Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

19:10

"Еще тот квест": Марина Боржемская пожаловалась на проблемы в личной жизни

19:10

Что происходит на фронте: последние данные о планах Путинамнение

19:06

США представят мирный план Трампа уже на следующей неделе: что в него войдет - СМИ

19:02

Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:49

"Изменение ситуации на фронте": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на Запорожье

18:44

Доллар внезапно "ушел на дно": НБУ установил новый курс валют

18:29

"Настало время": культовая группа Black Sabbath впервые за 20 лет воссоединится

18:04

Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление

Реклама
18:01

Как отправить лекарства за границу: советы и таможенные требования

18:01

У Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку: в СМИ раскрыли важные детали

17:56

Нелестная фотосессия: Тайра Бэнкс напугала видом в объективах папарацци

17:53

План Трампа по завершению войны в Украине готовы презентовать: Келлог назвал дату

17:38

Недалеко от госграницы: РФ образовала новый плацдарм на Харьковщине - DeepState

17:32

3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея НовиковаФото

17:14

Диетологи назвали 5 целебных свойств киноа: что лечит это зерно

17:02

"Это только начало": по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известна причина

16:51

Канье Уэсту диагностировали неизлечимое заболевание

16:50

Пентагон готовится к выводу всех войск США из Сирии: что происходит

16:43

Почему двигатели авто измеряют в лошадиных силах: ответ удивит водителей

Реклама
16:34

Россияне дважды пытались зайти на территорию Украины: в ГПСУ назвали области

16:15

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

16:09

Необычные колбасы и мясные деликатесы по всему мира , которые вам точно захочется попробовать новости компании

16:00

"Жалеть не нужно": зять-оккупант продюсера из РФ пропал без вести в Украине

15:55

Обязательно зацветет: как ухаживать за денежным деревом

15:55

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

15:30

"Не святая": Оля Цибульская рассказала, с чего начался ее роман с мужем

15:27

Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

15:22

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитниковФото

15:16

РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

14:58

"Ты отдал жизнь войне": на фронте погиб избранник военной "Ксены" – поэт "Енот"

14:55

США может закачать свой газ в хранилища Украины: Сибига выдал неожиданное заявление

14:22

В отчаянии: Брэд Питт умоляет Джоли об одном одолжении

14:12

"Подтверждено попадание": Генштаб раскрыл подробности удара по НПЗ на юге РФ

14:10

Новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском: есть погибший - деталиВидео

13:53

Европу накроет мощный антициклон Elvira: какая погода будет в Украине

13:52

Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление

13:47

В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали

13:01

Взрыв возле ТЦК: задержаны подозреваемые, которые хотели "заработать"Фото

12:59

"Часть нашей жизни закончилась": дом ведущего "Холостяка" сгорелВидео

Реклама
12:54

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

12:36

Грязь исчезла за 30 секунд: женщина раскрыла феноменальный способ чистки вытяжки

12:25

В Кремле истерика из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины

12:20

Ему было всего 18: доброволец погиб на Донбассе во время первого боевого выхода

12:18

"Дай мне покой": Александр Терен публично обратился к Инне Белень - причина

12:10

Будет несколько жестких пакетов: Зеленский анонсировал санкции на заседании СНБО

11:42

Не угодишь: 4 самых капризных знака зодиака

11:41

Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали "горячие" направления

11:27

Нужна марионетка: известно, кого Путин хочет видеть президентом Украины

10:58

Украина получит помощь: в Киев прибыл глава МИД Британии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять