Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление

Остановка помощи со стороны Соединенных Штатов точно ударит по мощи государства и способности Украины защищаться, отметил Зеленский.

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Зеленский ответил, сможет ли Украина выиграть войну без поддержки США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

США не уменьшили помощь Украине

Говорить о новых пакетах помощи пока рано

Украина может не выдержать без помощи США

США не уменьшили помощь Украине после смены администрации Белого дома, однако пока речь не идет о новых пакетах помощи. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Он также выразил благодарность США за сохранение военной помощи.

видео дня

По словам Зеленского пока рано говорить о новых пакетах помощи от США.

"Пока об этом рано говорить, но мы начали общаться и коммуницировать с американской командой", - сказал глава государства.

Смотрите видео с заявлением Зеленского о военной помощи от США:

Фото: скриншот

Он отметил, что накануне общался с журналистами такого уровня, как господин Келлог и господин Вольц. Также запланированы встречи и переговоры со всей командой специалистов из США, которые сосредоточены на вопросах войны между Россией и Украиной.

"Поэтому с помощью все нормально. Слава Богу. Благодарен за это", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина одержать победу без поддержки США, Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения эта помощь была критически важной. Ситуация была крайне сложной, и страна могла оказаться под угрозой оккупации. Однако благодаря мужеству украинского народа, силе армии и поддержке международных партнеров удалось выстоять.

"И поэтому я не хотел бы даже фантазировать, что будет, если война будет продолжаться, но уже война будет России против Украины без США. Я бы не рисковал так и сегодня делать даже выводы, что может быть. Это очень рискованно. То, что это ударит точно по нашей мощи, то, что это, безусловно, ударит по нашим возможностям защищать землю. Мы будем слабее и удержим ли мы? Я не уверен", - резюмировал Зеленский.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и РФ провели обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 150 украинских защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Также глава государства подписал законы о продлении военного положения и мобилизации с 8 февраля до 9 мая 2025 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной Рады. Это уже пятнадцатое продление военного положения в Украине.

Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Плане победы предусмотрено привлечение партнеров к инвестициям и совместной разработке природных ресурсов Украины, что представляет общий стратегический интерес.

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Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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