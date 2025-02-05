Недалеко от госграницы: РФ образовала новый плацдарм на Харьковщине - DeepState

Россияне смогли образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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Плацдарм на правом берегу реки Оскол / коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Зафиксировано продвижение РФ в районе села Тополя

Оккупантам удалось занять позиции на горе Мелова южнее села Тополя

Также россияне пробовали создать плацдарм между Каменкой и Тополями

В районе населенного пункта Тополя Харьковской области зафиксировали продвижение российских войск. Об этом сообщает DeepState.

"Противник, по сути, смог образовать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол. Попытки пересечь водную преграду в этом районе были со стороны врага неоднократными и начались они еще примерно с середины января, а прощупывание местности осуществлялось вообще в начале прошлого месяца", - говорится в сообщении. видео дня

По предварительной информации аналитиков, РФ удалось достичь успеха в селе, но ВСУ отбросили противника. Через некоторое время оккупанты предприняли новую попытку, но уже в другом месте. В результате, форсировав реку, им удалось занять позиции на горе Мелова южнее села Тополя.

Также отмечается, что враги пробовали образовать плацдарм между Каменкой и Тополями, но безрезультатно.

"Там им не удалось закрепиться и развивать свой успех, поэтому это остается лишь звоночком на будущие попытки, которые может осуществить противник. Сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия и мы очень надеемся, что этот район не перерастет в очередной более масштабный плацдарм, как это произошло южнее в районе Двуречной и Новомлинска", - добавили в DeepState.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" рассказали, что за прошедшие сутки, 4 февраля 2025 года, на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия позиций наших войск в Волчанске.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что ВСУ должны рассматривать сценарий выхода из Часового Яра из-за уменьшения возможностей по организации обороны в городе.

В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" также сообщили, что на Купянском направлении фронта командование российской армии приказало солдатам вернуться на позиции, которые отбили Силы обороны у одного из населенных пунктов. За невыполнение угрожают расстрелом.

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