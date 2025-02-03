'Все было формально': военный высказался о переходе ВСУ на корпусную структуру

Что известно:
- Зеленский анонсировал переход ВСУ на корпусную структуру
- Максим Жорин ожидает эффективного результата
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ. Подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отреагировал на такое решение.
Он отметил, что решение о переходе на корпуса в украинской армии назрело уже давно. И считает, что теперь следует достичь эффективного результата. При этом он добавил, что корпуса в Украине существовали и раньше.
"Но в этой структуре почти не было смысла, потому что она была достаточно формальной административной надстройкой над бригадами. А подразделения, принадлежащие к одному корпусу, находились абсолютно на разных участках фронта. То есть эффективная координация была просто невозможна", - отметил Жорин.
Военный убежден, что все воинские части, которые входят в определенный корпус, должны воевать на одном направлении.
"Надеюсь, новая организационная структура войска учтет все прошлые ошибки", - добавил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Дмитрий Снегирев сообщил, что наступление РФ в районе Малой Локни фактически захлебнулось. Более того, за последние несколько дней Силы обороны Украины перехватили тактическую инициативу и провели ряд успешных контрнаступательных действий.
Стало известно, что под Курском РФ прибегла к "смешной" практике. Чтобы хоть как-то обеспечить переправу через реки в Курской области, россияне обратились к использованию технологии времен Второй мировой войны. Дэвид Акс раскрыл, что во время Второй мировой войны некоторые армии использовали такие конструкции.
В ВСУ раскрыли, куда делись войска КНДР из Курской области. Иван Тимочко рассказал, что северокорейских военных могли вывести из Курской области только с целью перегруппировки. Поэтому вряд ли стоит надеяться на окончательный вывод боевиков КНДР с фронта войны России против Украины.
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Кто такой Максим Жорин
Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
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