Уступки Украины и новые условия Трампа для помощи: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 3 февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 3 февраля / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Wikimedia

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала ряд встреч и переговоров с Украиной, Россией и "различными сторонами". Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье, 2 февраля, передает CNN.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", - сказал он журналистам.

видео дня

В РФ - мощные пожары: горит НПЗ в Волгограде и объект Газпрома в Астрахани

В ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Как пишет Telegram-канал Astra, в Волгограде ночью было громко. Местные жители говорят о по меньшей мере 10 взрывах. В городе работает ПВО. В нескольких районах отключен свет.

"Три позорных акта насилия": Сырский жестко отреагировал на нападения на ТЦК

В разных регионах страны произошла серия нападений на военнослужащих. Насилие в отношении украинских военнослужащих - недопустимо. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошли три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие", - отметил он.

В 9 областях введены аварийные отключения света: где будут отключать электроэнергию

В девяти областях Украины были введены аварийные отключения света по указанию "Укрэнерго".

Отключения будут Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично), сообщили в "Укрэнерго".

В элитном ЖК в Москве прогремел взрыв: росСМИ пишут о покушении на авторитета "ДНР"

В понедельник, 3 февраля, в Москве в элитном ЖК Алые Паруса прогремел взрыв. Как пишут росСМИ, один человек погиб. Кроме того, пострадали по меньшей мере 5 человек.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, целью взрыва якобы был президент Федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "АрБат" 46-летний Армен Саркисян.

Враг перегруппировывается на Харьковщине: в ВСУ озвучили циничные планы оккупантов

Российские оккупанты перегруппировывают свои штурмовые подразделения для возобновления наступательных действий на Купянском направлении. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица (ОСУВ Хортица).

В отчете говорится, что за прошедшие сутки на Купянском направлении противник атаковал позиции украинских бойцов в районах Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово. Успеха захватчики не имели.

В Польше сделали заявление о переговорах между Украиной и РФ: чего хочет Дуда

Польша хочет участвовать в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью Financial Times.

По словам Дуды, если администрация Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, то в таком случае, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".

В РФ создали систему управления "стаями" дронов - ISW

В российской оккупационной армии используют наземные системы управления, которые могут контролировать "стаи" беспилотников.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Аналитики отметили, что в конструкторском бюро "Гермес", который является дочерней компанией производителя систем борьбы с дронами "Кайсант", 31 января заявили, что они разработали наземную систему управления, которая может управлять целым "роем" дронов с помощью одного пульта дистанционного управления.

Враг отступает на важном направлении: где ВСУ разбили наступление противника

Российские войска попытались штурмом прорвать оборону ВСУ неподалеку Большой Новоселки, однако их атака потерпела поражение. Украинские военные нанесли огневой удар по технике противника, заставив его отказаться от дальнейшего наступления, сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в своем отчете в Telegram.

Криминальный авторитет и организатор "титушек" Армен Саркисян умер в Москве - СМИ

В понедельник, 3 февраля, в московской больнице умер криминальный авторитет времен Януковича Армен Саркисян, которого взорвали в жилом комплексе столицы РФ. Он умер в реанимации, не придя в сознание. Об этом сообщают российские Telegram-каналы Mash и Astra.

Зеленский готов "смягчить позицию по территориям": громкое заявление Келлога

Президент Владимир Зеленский якобы готов к смягчению позиции по территориям для завершения войны, заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По его словам, Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию по вопросу территорий". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин также будет вынужден уступить, сообщает RFE/RL.

ССО атаковали два стратегических объекта РФ: в Генштабе озвучили последствия ударов

Силы обороны ночью 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

В сообщении говорится, что оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.

Снег будет засыпать Украину, будут морозы: синоптик назвала дату похолодания и осадков

Погода в Украине становится холоднее, похолодание будет усиливаться в ближайшие дни.

Во вторник, 4 февраля, ожидается преобладание морозов в ночные часы - в этот период суток столбики термометров будут показывать -1...-4 градуса. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Защищал Украину в небе почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов

Во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель Воздушных сил капитан Иван Болотов. Погибшему было 24 года. Об этом говорится на странице 831 бригады тактической авиации в Facebook.

В пресс-службе бригады отметили, что несмотря на свой возраст, Иван Болотов был грамотным и опытным воином, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.

Устраивает и США, и РФ: в какой стране встретятся Путин с Трампом - Reuters

Москва рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает Reuters.

"Бросили на это основные силы": в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его. Враг направляет все свои основные силы на достижение захватнической цели. Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он пояснил, что враг хочет охватить город в Донецкой области с юга и юго-запада.

Администрация Байдена замедляла поставки оружия Украине в 2024 году - Reuters

В последний год президентского срока Джо Байдена в Соединенных Штатах Америки принятие решений о поставках вооружения в Украину тормозилось. Такая ситуация сформировалась из-за бездействия Конгресса и внутренних дебатов о рисках эскалации в отношениях со страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает в своем материале 3 февраля агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

У Венгрии есть все шансы сохранить хорошие отношения с Россией, если бы не Брюссель. Об этом заявил премьер-министр Виктор Венгрии Орбан, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Более того, по словам Орбана, он даже называет Россию агрессором. Однако только через Брюссель.

Украина ударила вглубь РФ с применением 3,5 тысяч БпЛА: в ВСУ раскрыли детали

За полгода деятельности Силы беспилотных систем ВСУ осуществили более 220 операций в глубине территории России, запустив более чем 3,5 тысячи дронов. Об этом в интервью "Донбасс.Реалии" рассказал командующий подразделения Вадим Сухаревский.

"Уже поражает цели": командующий СБС рассказал об украинском лазерном оружии

Украинские военные применяют лазерные системы для уничтожения российских беспилотников. Об этом свидетельствует интервью командующего Сил беспилотных систем ВСУ Вадима Сухаревского, опубликованное 3 февраля в эфире "Донбасс. Реалии" от "Радио Свобода".

Во время разговора журналист напомнил, что еще в декабре 2024 года Сухаревский упоминал об использовании лазерных технологий, и поинтересовался, продолжается ли работа в этом направлении.

У Зеленского уже согласовывают график встреч с администрацией Трампа - СМИ

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что у него запланированы встречи и переговоры с представителями Украины и России. По данным инсайдеров Общественного, Офис президента Украины сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа.

Подробности будущих переговоров пока неизвестны, однако факт их планирования свидетельствует об активных дипломатических контактах между Киевом и Вашингтоном.

Орбан спел дифирамбы Путину и оценил шансы нападения России на Венгрию

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доверяет главе страны-оккупанта России Владимиру Путину и не верит в нападение россиян на венгерское государство. А вот о подавлении россиянами восстаний венгров он предпочитает не вспоминать.

В интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung он сказал, что Путин "всегда держал свое слово", и Венгрия, мол, может ему доверять.

Будет засыпать снегом и будет скользко: где ударит 13-градусный мороз

Погода в Украине 4 февраля будет холодной. Синоптики прогнозируют снегопады и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что февраль начался похолоданием и снегом. В ночные часы будут "минусы" - 1-4 градуса мороза. В течение дня температура воздуха повысится до +2 градусов.

Расстрел военного ТЦК на Полтавщине: стрелок в суде назвал причину стрельбы

В Пирятине Полтавской области районный суд отправил под стражу без права на залог подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.

Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с момента задержания, которое было одобрено судом, сообщает Суспільне.

Визит спецпредставителя Трампа в Украину: в СМИ назвали дату и раскрыли детали

Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, назначенный президентом Дональдом Трампом, должен прибыть в Украину после 11 февраля. Об этом сообщают источники издания Radio NV в украинских и американских политических кругах.

Отмечается, что во время своего визита в Украину Спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп объявил об условии помощи Украине от США - СМИ

Президент США Дональд Трамп ищет способы обменять редкоземельные металлы Украины на помощь Киеву от Вашингтона.

Как сообщает журналистка Голос Америки Екатерина Лисунова, во время разговора с журналистами в Белом доме он рассказал о том, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от США в обмен на украинские редкоземельные металлы.

Зеленский анонсировал переход на новую организационную структуру ВСУ: что изменится

Украина работает над модернизацией армии. Поэтому состоится переход на новую организационную структуру ВСУ и создание корпусов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Соответствующий план перехода уже утвержден. Он предусматривает создание корпусной системы.

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