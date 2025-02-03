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Защищал Украину в небе почти три года: в бою погиб летчик Иван Болотов

Марина Фурман
3 февраля 2025, 14:23
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Погибшему было всего 24 года.
Иван Болотов, свеча
Летчик беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 831 бригада тактической авиации

Основное:

  • Летчик Иван Болотов погиб во время выполнения боевого задания
  • Герой смело и отчаянно сражался в небе за Украину почти три года полномасштабной войны
  • Летчику было всего 24 года

Во время выполнения боевого задания погиб летчик-истребитель Воздушных сил капитан Иван Болотов. Погибшему было 24 года. Об этом говорится на странице 831 бригады тактической авиации в Facebook.

В пресс-службе бригады отметили, что несмотря на свой возраст, Иван Болотов был грамотным и опытным воином, который беспощадно бил оккупанта на всех его подступах и направлениях фронта.

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"Так смело защищать и так отчаянно сражаться в небе за Украину почти три года полномасштабной войны могут только лучшие воины мира. С грустью сообщаем о невосполнимой утрате...", - говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что летчики не умирают, они навеки остаются в небе.

"Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой! Он останется для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы! Вечный почет и память", - сообщили в 831 бригаде.

Пилоты, которые отдали жизнь за Украину - новости по теме

Как писал Главред, 4 декабря, в бою погиб молодой украинский пилот. Летчик 299-й бригады тактической авиации уничтожал российских оккупантов на самых горячих направлениях фронта. В Воздушных силах отметили, что пилоты тактической авиации работают на пределе своих возможностей, используя современные иностранные средства поражения. Они наносят удары в условиях активного противодействия врага, часто входя в зону действия вражеской ПВО и выдерживая высокие перегрузки во время опасных миссий.

В понедельник, 12 августа, во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена. Любовь к небу капитану Мигуле передалась от дедушки. Мужчина увлекался авиацией, хотя и не смог стать летчиком, однако внук воплотил эту мечту в жизнь.

Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба 831-й бригады тактической авиации, подполковник Денис Василюк. Он совершил многочисленные боевые вылеты и был награжден орденом "За мужество".

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Что известно о 831-й бригаде тактической авиации?

831-я бригада тактической авиации (831 БрТА, в/ч А1356) - авиасоединение Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, входит в Воздушное командование "Центр".

15 июня 2022 года бригада отмечена почетным знаком отличия "За мужество и отвагу", пишет Википедия.

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