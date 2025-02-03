ССО атаковали два стратегических объекта РФ: в Генштабе озвучили последствия ударов

Основное:
- Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ, который перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ
- Украинские беспилотники также ударили по Астраханскому ГПЗ
Силы обороны ночью 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
В сообщении говорится, что оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.
"По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена. Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются", - написали в Генштабе ВСУ.
В пресс-службе отметили, что боевая работа по стратегическим объектам, привлеченных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины в дальнейшем будет продолжаться.
В Силах Специальных Операций ВСУ уточнили, что на Волгоградском НПЗ, перерабатывающем почти 6% всей нефти в РФ, поражено сразу несколько объектов - факельное хозяйство, установки первичной переработки, а также технологические установки. Пожар до сих пор продолжается.
Тем временем власти региона после десятков взрывов объявили "красный" уровень опасности и закрыли аэропорт "Волгоград".
Астраханский ГПЗ - одно из основных энергетических предприятий России, которое ежегодно перерабатывает 12 миллиардов кубометров газового конденсата. На заводе украинские беспилотники повредили комплекс переработки газового конденсата, пожар до сих пор продолжается.
Удары вглубь РФ - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Тогда росСМИ сообщили, что неизвестные атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод. Местные жители Волгограда жаловались на по меньшей мере 10 взрывов, в нескольких районах пропал свет.
Напомним, НПЗ в Волгограде попал под атаку дронов еще в ночь на 31 января. В Генштабе ВС Украины сообщили, что по проектной онмощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Недавно в результате атаки дронов, вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области.
Другие новости:
- "Норма для всех": в Минобороны раскрыли детали о ВВК для ограниченно годных
- Враг отступает на важном направлении: где ВСУ разбили наступление противника
- Криминальный авторитет и организатор "титушек" Армен Саркисян умер - СМИ
Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред