ССО атаковали два стратегических объекта РФ: в Генштабе озвучили последствия ударов

Оба объекта производят большое количество горючего для российской оккупационной армии.

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Украинские силы поразили стратегические объекты в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ, который перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ

Украинские беспилотники также ударили по Астраханскому ГПЗ

Силы обороны ночью 3 февраля поразили Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка") и Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

В сообщении говорится, что оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества топлива для российской оккупационной армии.

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"По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области, в частности, повреждены установки первичной переработки. На Астраханском ГПЗ продолжается пожар, работа предприятия остановлена. Результаты поражения и масштабы повреждений уточняются", - написали в Генштабе ВСУ.

В пресс-службе отметили, что боевая работа по стратегическим объектам, привлеченных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины в дальнейшем будет продолжаться.

В Силах Специальных Операций ВСУ уточнили, что на Волгоградском НПЗ, перерабатывающем почти 6% всей нефти в РФ, поражено сразу несколько объектов - факельное хозяйство, установки первичной переработки, а также технологические установки. Пожар до сих пор продолжается.

Тем временем власти региона после десятков взрывов объявили "красный" уровень опасности и закрыли аэропорт "Волгоград".

Астраханский ГПЗ - одно из основных энергетических предприятий России, которое ежегодно перерабатывает 12 миллиардов кубометров газового конденсата. На заводе украинские беспилотники повредили комплекс переработки газового конденсата, пожар до сих пор продолжается.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Тогда росСМИ сообщили, что неизвестные атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод. Местные жители Волгограда жаловались на по меньшей мере 10 взрывов, в нескольких районах пропал свет.

Напомним, НПЗ в Волгограде попал под атаку дронов еще в ночь на 31 января. В Генштабе ВС Украины сообщили, что по проектной онмощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Недавно в результате атаки дронов, вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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