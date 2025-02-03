В РФ - мощные пожары: горит НПЗ в Волгограде и объект Газпрома в Астрахани

Жители Волгограда заявили о минимум 10 взрывах.

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В ночь на 3 февраля в РФ пожаловались на атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В РФ прогремели взрывы

Атакован НПЗ в Волгограде и газоперерабатывающий завод в Астрахани

В ночь на 3 февраля в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. По данным росСМИ, неизвестные дроны атаковали НПЗ в Волгограде и Астраханский газоперерабатывающий завод.

Как пишет Telegram-канал Astra, в Волгограде ночью было громко. Местные жители говорят о минимум 10 взрывах. В городе работает ПВО. В нескольких районах отключен свет.

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Предположительно, была попытка атаковать местный НПЗ, принадлежащий Лукойлу. Он уже был атакован дронами в ночь на 31 января 2025 года.

По словам волгоградского губернатора Бочарова, при падении обломков возникли "локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы".

Смотрите видео - В Волгоградской области прогремели взрывы:

Отметим, в Волгоградской области РФ расположен нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Волгограднефтепереработка. Этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России по проектной мощности и играет важную роль в обеспечении оккупационной армии.

Кроме того, неизвестные БПЛА атаковали газоперерабатывающий завод под Астараханью, там начался пожар.

В соцсетях пишут, что БПЛА попали в три установки Астраханского газоперерабатывающего завода, он остановлен. Также был атакован газопровод.

Взрывы и пожар в Астрахани / Коллаж: Главред, фото: скриншот

По словам очевидца, под Астраханью был атакован объект Газпрома.

Местный губернатор Игорь Бабушкин подтвердил атаку на "объекты топлипвно-энергетического комплекса" и возникший пожар.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко также заявил об атаке одного из ключевых энергетических объектов РФ - Астраханского газоперерабатывающего завода.

Завод обеспечивает переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только.

Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что прошлой ночью ПВО отразила атаку 70 беспилотников.

Утверждается, что 27 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 25 БПЛА — над Волгоградской областью, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской, два — над Курской областью, утверждают в ведомстве.

Взрывы в России - последние новости

2 февраля на северо-востоке Москвы произошел серьезный пожар в ангаре с газовыми баллонами. Возгорание произошло в ангаре на 7-м проезде Марьиной Рощи.

26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в ночь на 26 января в Рязани прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за двое суток.

Розже в Генштабе подтвердили, что 26 января Силы обороны Украины повторно нанесли удары по объектам Рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая обеспечивает российскую армию, и по передовому пункту управления оккупантов в районе поселка Коренево Курской области РФ.

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