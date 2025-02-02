Взрывы и черный дым: в Москве пылает ангар с газовыми баллонами

На месте пожара слышны взрывы и виден густой черный дым.

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Пожар в ангаре с газовыми баллонами / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

В России произошел серьезный пожар в ангаре с газовыми баллонами

Площадь пожара - 150 квадратов

К месту возгорания вызвали пожарный поезд

На северо-востоке Москвы произошел серьезный пожар в ангаре с газовыми баллонами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что возгорание произошло в ангаре на 7-м проезде Марьиной Рощи. По предварительным данным, внутри находятся газовые баллоны.

видео дня

"Площадь пожара составляет 150 квадратов. Там слышны взрывы и виден густой черный дым", - говорится в сообщении.

Также известно, что к месту возгорания вызвали пожарный поезд. Между тем, крыша здания уже якобы обвалилась.

Пожар в Москве - видео:

Пожары в России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 13 января в военном госпитале российского города Тула произошел масштабный пожар. Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.

11 января загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА.

29 ноября в Ростовской области вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жаловались на массированную атаку дронов.

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