Взрывы и черный дым: в Москве пылает ангар с газовыми баллонами

Кратко:
- В России произошел серьезный пожар в ангаре с газовыми баллонами
- Площадь пожара - 150 квадратов
- К месту возгорания вызвали пожарный поезд
На северо-востоке Москвы произошел серьезный пожар в ангаре с газовыми баллонами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло в ангаре на 7-м проезде Марьиной Рощи. По предварительным данным, внутри находятся газовые баллоны.
"Площадь пожара составляет 150 квадратов. Там слышны взрывы и виден густой черный дым", - говорится в сообщении.
Также известно, что к месту возгорания вызвали пожарный поезд. Между тем, крыша здания уже якобы обвалилась.
Пожар в Москве - видео:
Пожары в России - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 13 января в военном госпитале российского города Тула произошел масштабный пожар. Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.
11 января загорелся российский нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Инцидент произошел в городе Нижнекамск на фоне угрозы атаки БпЛА.
29 ноября в Ростовской области вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жаловались на массированную атаку дронов.
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